Külföld :: 2025. június 29. 07:30 ::

Kiterjesztik a dohányzási tilalmat Franciaországban

Kiterjesztik a tilalmat a legtöbb nyilvános szabadtéri helyre, beleértve a strandokat, parkokat és az iskolák környékét - írja az Euronews.

Szigorította a dohányzási korlátozásokat Franciaország. A szombaton közzétett kormányrendelet kiterjeszti a tilalmat a legtöbb nyilvános szabadtéri helyre, beleértve a strandokat, parkokat és az iskolák környékét. Catherine Vautrin egészségügyi miniszter azt mondta, a cél az, hogy "a dohányzás eltűnjön onnan, ahol gyerekek vannak”.

Az egészségügyi hatóságok a dohányzást évente 75 ezer halálesettel hozzák összefüggésbe csak Franciaországban.

A leginkább zsúfolt szabadtéri helyszíneknek számító vendéglátós teraszokra nem vonatkozik a tiltás. A kávézók és éttermek teraszain ráadásul étkezés közben éri a passzív dohányzás a vendégeket, ha valaki rágyújt.

Ma már tudományosan igazolt tény, hogy a mások füstjének belélegzése is káros az egészségre.

Bár a tilalom már most hatályos, a szankcionálására türelmi időt is szabtak: a 135 euróig terjedő bírságokat csak július után szabják ki, illetve fizettetik be a hatóságok. Addig csak tájékoztatást adnak a törvényben rögzített új előírások megsértéséről.