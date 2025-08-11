Külföld, Háború :: 2025. augusztus 11. 20:48 ::

Felszámolja izraeli portfóliójának egy részét a norvég állami vagyonkezelő alap

Norvégia 2 ezer milliárd dolláros állami befektetési alapja hétfőn bejelentette, hogy felmondja az izraeli befektetéseit kezelő vagyonkezelőkkel kötött szerződéseket, és a gázai és ciszjordániai helyzetre való tekintettel felszámolta izraeli portfóliójának egy részét.

A vagyonalap a múlt héten sürgős felülvizsgálatot indított, miután a média arról számolt be, hogy az alap részesedést szerzett a Bet Shemesh Engines Holdings izraeli repülőgép-hajtóműgyártó vállalatban, amely Izrael fegyveres erőinek nyújt szolgáltatásokat, többek között harci repülőgépek karbantartását.

"Az izraeli vállalatokba fektetett összes befektetést, amelyet külső alapkezelők kezeltek, áthelyezzük, és belső alapkezelők fogják kezelni" - közölte az alap.

A norvég jegybank (Norges Bank) leányvállalataként működő alapkezelő (Norges Bank Investment Management, NBIM) június 30-án 61 izraeli vállalatban birtokolt részesedést, az elmúlt napokban azonban 11 vállalatból kivonult, anélkül hogy megnevezte volna a cégeket. "Ezeket a pozíciókat most teljesen eladtuk" - közölte az alap, hozzátéve, hogy továbbra is vizsgálja az izraeli vállalatokat a befektetések esetleges felszámolása céljából.

Az alap, amely világszerte 8700 vállalatban rendelkezik részesedéssel, 2024 végén 65 izraeli vállalatban tartott részesedést, összesen 1,95 milliárd dollár értékben, az alap nyilvántartása szerint. Az elmúlt évben etikai aggályok miatt eladta részesedését egy izraeli energetikai vállalatban és egy távközlési csoportban.

A norvég parlament júniusban elutasította azt a javaslatot, hogy az alap adja el minden olyan vállalatban lévő részesedését, amely a palesztinok által lakott - és Izrael által megszállt - területeken folytat tevékenységet.

(MTI)