Külföld :: 2026. június 12. 15:17 ::

Életfogytiglani börtönbüntetést vezetne be a horvát kormány

Életfogytiglani szabadságvesztés bevezetését, valamint a társadalomra veszélyesnek tartott elítéltek büntetésük letöltése utáni külön felügyeletét tervezi a horvát kormány - jelentette be pénteken Damir Habijan igazságügyi miniszter Zágrábban.

A javaslat szerint az életfogytiglani börtönbüntetés azoknál a legsúlyosabb bűncselekményeknél jelenne meg választható szankcióként, amelyekért jelenleg hosszú tartamú szabadságvesztés szabható ki. A kormány emellett újraszabályozná a büntetés teljes letöltése utáni védőfelügyeletet, és külön törvényben rendezné azoknak az elítélteknek az elhelyezését, akiket szabadulásuk után is veszélyesnek minősítenek - ismertette a tárcavezető.

Kiemelte: az ilyen személyeket szakértői vizsgálat és bírósági döntés alapján külön intézményben helyezhetnék el. Ott addig tartanák őket, amíg veszélyt jelentenek a társadalomra, helyzetüket pedig rendszeres időközönként felülvizsgálnák. Az új intézmények nem egészségügyi és nem büntetés-végrehajtási intézetként működnének - hangsúlyozta a miniszter.

Az igazságügyi tárca több európai megoldást is vizsgált, és a német modellt vette alapul, mert az a kormány szerint megfelel az emberi jogi követelményeknek. A miniszter elismerte, hogy Horvátországban jelenleg nincs elegendő börtönférőhely, de közölte: új kapacitások kialakítása már megkezdődött.

A szigorítás előkészítését egy májusi gyilkosság gyorsította fel. A dalmáciai Drnis városában egy 19 éves pizzafutárt lőttek agyon, a bűncselekményt pedig egy ötvenéves férfi követte el, akit korábban már elítéltek emberölés miatt. Az ügy országos felháborodást váltott ki, miután kiderült, hogy a férfi ellen korábban illegális fegyvertartás miatt is eljárás indult, de szabadlábon maradt.

A gyilkosság után a horvát kormány rendkívüli vizsgálatot rendelt el annak tisztázására, hogy történt-e mulasztás a rendőrség, az ügyészség vagy a bíróság részéről. A közvéleményt különösen az foglalkoztatja, hogy miként maradhatott szabadlábon egy erőszakos előéletű ember, és megelőzhető lett volna-e a fiatal fiú halála.

Horvátországban jelenleg nincs életfogytiglani szabadságvesztés. A legsúlyosabb bűncselekményekért hosszú tartamú börtönbüntetést szabhatnak ki.

(MTI)