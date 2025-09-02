Külföld :: 2025. szeptember 2. 22:44 ::

A Pentagon katonai jogászokkal gyorsítja fel a bevándorlási eljárásokat

A Pentagon katonai jogászokat bocsát az amerikai igazságügyi minisztérium rendelkezésére a bevándorlási eljárások felgyorsítása érdekében - derül ki Pete Hegseth védelmi miniszter kedden nyilvánosságra került hivatali feljegyzéséből.

Az augusztus 27-én keltezett kormányzati dokumentum alapján a védelmi tárca átmeneti időre küld csoportokban 150 szakembert, összesen pedig 600 jogászt a szövetségi főügyészség számára, hogy bevándorlási bírói pozícióban szolgáljanak. Az intézkedés 179 napra szól, ami igény esetén meghosszabbítható.

A bevándorlási bíróságokon az elmúlt évek rekordmértékű illegális határátlépései miatt mintegy 3,5 millió ügy halmozódott fel.

A 600 szakemberből álló létszámnövelés azt jelenti, hogy megduplázódik az országban elsősorban menedékkérelemmel tartózkodó migránsok ügyeiről döntést hozó bírók létszáma.

Az Egyesült Államokba irányuló és a határ törvénytelen átlépésén alapuló bevándorlás az elmúlt hónapokban fokozatosan csökkent. A szövetségi határőrség adatai szerint júliusban a déli határszakaszon csupán 4366 embert tartóztattak fel a járőrök, akik közül senkit nem engedtek belépni. Az illegális bevándorlási rekord 2023 decemberében volt, amikor több mint 249 ezer embert tartóztattak fel, akiknek jó részét egy távoli időpontra szóló bírósági idézésről szóló dokumentummal szabadon engedték az Egyesült Államokon belül.

(MTI)