A kínai export növekedése hathavi mélypontra lassult augusztusban

Kína kivitelének növekedése hathavi mélypontra lassult augusztusban az amerikai import visszaesése miatt - derül ki a kínai vámhivatal számításaiból.

A kínai export 4,4 százalékkal, 322 milliárd dollárra nőtt az egy évvel korábbihoz képest. Szakértők nagyobb, 5,5 százalékos bővüléssel számoltak a júliusi 7,2 százalékos növekedést követően.

Az import 1,3 százalékkal, 219,4 milliárd dollárra emelkedett a júliusi 4,1 százalékos növekedés után és a szakértői várakozások átlagában szereplő 3 százalék bővüléssel szemben.

Augusztusban 102,33 milliárd dollár kínai kereskedelmi többlet alakult ki, nagyobb a júliusi 98,24 milliárd dollárnál, és felülmúlta a várt 99,4 milliárd dollárt.

Az Egyesült Államokba irányuló export 33 százalékkal esett vissza augusztusban. Eközben a 10 országot tömörítő délkelet-ázsiai kereskedelmi blokkba (ASEAN) irányuló szállítások közel 23 százalékkal nőttek, míg az Európai Unióba irányuló export 10 százalékkal, Afrikába pedig 26 százalékkal bővült.

Január-augusztusban Kína exportja 5,9 százalékkal, mintegy 2450 milliárd dollárra nőtt, az importja 2,2 százalékkal közel 1660 milliárd dollárra csökkent. A nyolchavi külkereskedelmi többlet 785,3 milliárd dollár volt, nagyobb az egy évvel korábbi 608,5 milliárd dollárnál.

