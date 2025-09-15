Külföld, Gazdaság :: 2025. szeptember 15. 12:55 ::

Augusztusban is meghaladták az egy évvel korábbit a német nagykereskedelmi árak

Augusztusban sorban a kilencedik hónapja nőttek éves bázison a nagykereskedelmi árak Németországban a német szövetségi statisztikai hivatal, a Destatis hétfői jelentése alapján.

Augusztusban 0,7 százalékkal voltak magasabbak a német nagykereskedelmi árak az egy évvel korábbinál a júliusi 0,5 százalékos és a júniusi 0,9 százalékos éves növekedés után. Augusztusban már a kilencedik egymást követő hónapban nőttek éves összevetésben a nagykereskedelmi árak Németországban.

Az előző havihoz képest augusztusban 0,6 százalékkal, egy éve a legnagyobb mértékben csökkentek a nagykereskedelmi árak a várt 0,2 százalékos növekedés helyett a júliusi 0,1 százalékos havi csökkenés után.

A nagykereskedelmi árak éves növekedésének fő oka az élelmiszerek, italok és dohányáruk árának 4,2 százalékos emelkedése volt. Havi bázison ebben a kategóriában 0,2 százalékkal csökkentek a nagykereskedelmi árak augusztusban. Különösen a kávé, a tea, a kakaó és a fűszerek voltak jelentősen drágábbak, mint egy évvel korábban, 17,7 százalékkal.

A vas kivételével az ércek, fémek és azokból készült fékész termékek ára 21,1 százalékkal nőtt éves bázison augusztusban.

Csökkent a szilárd tüzelőanyagok és ásványolaj-termékek ára: éves bázison 6,9 százalékkal, egy hónap alatt pedig 4,2 százalékkal.

(MTI)