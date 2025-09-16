Külföld, Háború :: 2025. szeptember 16. 12:26 ::

Kína elutasítja az orosz kőolajimport miatti amerikai nyomásgyakorlást

Kína jogosnak, törvényesnek és kifogástalannak tartja gazdasági, kereskedelmi és energetikai együttműködését más országokkal, beleértve Oroszországot is - jelentette ki Lin Csien külügyminisztériumi szóvivő válaszul arra, hogy az Egyesült Államok újabb szankciókat sürget Kína ellen az orosz olaj importja miatt.

Az Egyesült Államok az utóbbi hetekben többször felszólította a G7-országokat és a NATO tagjait, hogy vezessenek be kiegészítő vámokat Kínával szemben, amiért orosz kőolajat vásárol.

"Az amerikai lépések a gazdasági kényszer és az egyoldalú nyomásgyakorlás klasszikus példái, és sértik a nemzetközi kereskedelmi szabályokat, valamint veszélyeztetik a globális ipari és ellátási láncok stabilitását" - hangsúlyozta Lin Csien, a kínai külügyi tárca szóvivője.

"A tények bizonyítják, hogy a kényszerítés nem megoldás, és nem is élvez széles körű támogatást" - szögezte le Lin.

A szóvivő hozzátette: Kína határozottan ellenzi az olyan egyoldalú szankciókat és külföldre kiterjesztett amerikai jogalkalmazást, amelyek nemzetközi jogi alap nélkül sújtanak kínai szereplőket.

"Amennyiben Kína jogos érdekeit megsértik, határozott ellenlépéseket fogunk tenni, és megvédjük szuverenitásunkat, biztonságunkat és érdekeinket a fejlődésben" - mondta Lin.

Lin elmondta továbbá, hogy Kína álláspontja az ukrajnai válság kapcsán továbbra is következetes: a párbeszéd és a tárgyalás az egyetlen észszerű megoldás, Kína pedig a kezdetektől fogva objektív és kiegyensúlyozott álláspontot képvisel, emellett aktívan támogatja a béketárgyalásokat.

A nyilatkozat egy időben érkezett azzal, hogy Madridban kínai és amerikai tisztségviselők második napja folytatnak tárgyalásokat a két ország közötti kereskedelmi nézeteltérések rendezése érdekében. A megbeszélések témái között szerepelnek a vámkérdések, a technológiai exportkorlátozások, valamint az amerikai kormány által szorgalmazott, a TikTok tulajdonosi szerkezetét érintő változtatások is.

A két gazdasági nagyhatalom közötti feszültségek a májusban megkötött, majd augusztusban meghosszabbított ideiglenes vámmegállapodás ellenére is fennmaradtak.

A madridi tárgyalások során olyan vitás kérdések is napirendre kerülnek, mint a fejlett technológiák exportjának korlátozása, Kína orosz kapcsolatai, valamint az Egyesült Államok azon kritikája, miszerint Kína nem tesz eleget a fentanil előállításához használt vegyi anyagok visszaszorítása érdekében.

(MTI)