Kína állítása szerint vízágyút vetett be Fülöp-szigeteki hajók ellen a Dél-kínai-tenger vitatott területén

A kínai parti őrség közölte kedden, hogy vízágyúkat vetett be Fülöp-szigeteki hajók ellen, miután Peking szerint ezek illegálisan megközelítették a vitatott hovatartozású, Kína által is magának követelt Scarborough-zátonyt.

"A Fülöp-szigetek több mint tíz hajója különböző irányokból illegálisan behatolt Kína területi vizeire a Scarborough-zátonynál, és az egyik szándékosan nekiütközött egy kínai parti őrhajónak" - közölte Kan Jü, a kínai parti őrség szóvivője.

A Fülöp-szigetek parti őrsége viszont azzal vádolja Kínát, hogy "zaklatta azokat a hajóit, amelyek egy humanitárius feladat keretében 35 halászhajót láttak el utánpótlással a zátonynál". A Fülöp-szigeteki hatóságok nem szóltak arról, hogy a kínaiak bevetettek volna vízágyút.

A Scarborough-zátony körüli feszültség régóta fennáll, és az utóbbi években többször vezetett diplomáciai vitához. A múlt héten Kína jóváhagyta a zátony nemzeti természetvédelmi területté nyilvánítását, Peking szerint ez "az ország szuverenitásának kérdése, és összhangban áll a nemzetközi gyakorlattal".

A Kínában Huangjentaónak nevezett Scarborough-zátony körüli terület stratégiai jelentőséggel bír: a Dél-kínai-tengeren évente több mint 3000 milliárd dollár értékű áru halad el hajókon. Kína majdnem az egész tengert magáénak követeli, elvitatva ezzel több ország - Brunei, Indonézia, Malajzia, a Fülöp-szigetek és Vietnám - kizárólagos gazdasági övezetét.

2016-ban a hágai Állandó Választottbíróság kimondta, hogy Kína területi igényei nem állnak összhangban a nemzetközi joggal, ezt a döntést azonban Peking elutasítja.

