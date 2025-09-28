Külföld :: 2025. szeptember 28. 22:09 ::

Az afgán tálibok szabadon engedtek egy amerikai állampolgárt

Szabadon engedtek egy amerikai állampolgárt Afganisztánban - közölte vasárnap az afganisztáni tálibok külügyminisztériuma.

Amir Amiri azt követően szabadulhatott, hogy Adam Boehler, a külföldön fogva tartott amerikai túszok ügyeiért felelős elnöki megbízott Kabulban tárgyalt Amír Hán Muttakival, az afganisztáni tálibok külügyminiszterével szeptemberben már második alkalommal.

Muttaki hangsúlyozta, hogy az afgán vezetés a külföldi fogva tartottak ügyét nem politikai szemszögből vizsgálja és hangsúlyozta, hogy diplomáciai megoldások lehetségesek. Közölte azt is, hogy Amiri szabadon bocsájtására pozitív lépésként tekintenek, ami a tálib kormányzat és az Egyesült Államok viszonyát illeti.

Egyben köszönetet mondott Katarnak közvetítői szerepéért.

Muttaki ugyanakkor nem tett közzé részleteket arról, hogy Amirit, mikor, illetve miért vették őrizetbe. Egy hivatalos forrás ugyanakkor a Reuters hírügynökségnek nyilatkozva elmondta, hogy a férfit 2024 decembere óta tartották fogva Afganisztánban.

Marco Rubio amerikai külügyminiszter az X-en mondott köszönetet Katarnak közreműködéséért. "Az amerikai elnök világossá tette, hogy nem adja fel, míg minden, külföldön igazságtalanul bebörtönzött amerikai haza nem tér" - húzta alá.

Idén márciusban egy fogolycsere is történt a két ország között, amelynek keretében Ryan Corbett és William Wallace McKenty amerikai állampolgárok szabadultak ki. A két amerikaiért cserébe az Egyesült Államok átadta az afgán Han Mohammádot, aki két életfogytiglani börtönbüntetését töltötte az Egyesült Államokban.

Az Afganisztánban hatalmon lévő szélsőségesek szeptember 19-én szabadon engedtek egy hét hónapja fogva tartott idős brit házaspárt is.

(MTI)