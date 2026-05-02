2026. május 2. 11:30

Német védelmi miniszter: nagyobb felelősséget kell vállalniuk az európaiaknak

Az európaiaknak nagyobb felelősséget kell vállalniuk saját biztonságuk érdekében - jelentette ki szombaton Boris Pistorius német védelmi miniszter, miután Washington bejelentette: ötezer katonát kivonnak Németországból.

Németország a helyes pályán van ebben a tekintetben - szögezte le a miniszter, utalva a német hadsereg kibővítésére, a felszerelések nagyobb mértékű és gyorsabb beszerzésére, valamint az infrastruktúra fejlesztésére.

Pistorius hangsúlyozta, hogy az Egyesült Államoknak és Németországnak közös katonai érdekei vannak. "Az amerikai katonák jelenléte Európában, mindenekelőtt Németországban a mi érdekünk és az Egyesült Államoké is" - mondta a miniszter a dpa német hírügynökségnek.

Hozzátette ugyanakkor, hogy "előrelátható volt, hogy az Egyesült Államok kivon katonákat Európából, így Németországból is".

"Szorosan együttműködünk az amerikaiakkal - Ramsteinben, Grafenwöhrben, Frankfurtban és máshol - Európa biztonságáért, Ukrajnáért és a közös elrettentésért" - tette hozzá a miniszter.

Az Egyesült Államok legfontosabb európai és afrikai légitámaszpontja a nyugat-németországi Ramsteinben van.

Pistorius szerint nyilvánvaló, hogy a NATO-nak európaibbá kell válnia ahhoz, hogy megőrizze transzatlanti jellegét. "Nekünk, európaiaknak, nagyobb felelősséget kell vállalnunk a biztonságunkért" - szögezte le.

A miniszter hozzátette, hogy egyeztetni fogja a jövőbeli katonai feladatokat az Ötök csoportjával, amelynek Németország mellett Franciaország, Olaszország, Lengyelország és Nagy-Britannia a tagja.

(MTI)

