Külföld :: 2025. október 4. 15:55 ::

Automata fegyverekkel gyilkoltak Nizzában

Két ember meghalt, öten megsebesültek, mert egy ismeretlen tettes vagy tettesek tüzet nyitottak rájuk dél-franciaországi Nizzában - közölték a hatóságok szombaton.

A nyomozók azt gyanítják, hogy a péntek éjszakai támadás előre megfontolt szándékból elkövetett gyilkosság volt, és egy szervezett bűnözői csoport hajtotta végre. Christian Estrosi polgármester szerint a merénylők automata fegyvereket használtak, és kábítószeres bűnözői csoporthoz tartoznak. A város vezetője egyúttal a rendőri jelenlét tartós növelésére szólított fel az érintett városrészben. Az elkövetőket még keresik.

A helyi prefektúra szerint a környéken nem ismeretlen az erőszakos bűnözés, és a biztonság szavatolása érdekében erősítést küldtek a helyszínre.

(MTI)