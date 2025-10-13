Külföld, Elcsatolt részek :: 2025. október 13. 14:58 ::

Felmérés: magabiztosan vezet a magyarellenes AUR Romániában

Romániában továbbra is magabiztosan tartja vezető helyét a választók politikai preferenciájának rangsorában az ellenzéki Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR), amely az érvényes voksok 40 százalékát szerezné meg, ha most rendeznének parlamenti választást - derült ki Inscop közvélemény-kutató hétfőn közzétett friss felmérésből.

Az október 6. és 10. között telefonos módszerrel gyűjtött adatsor szerint az AUR támogatottsága néhány tizedszázalékkal marad el a szeptemberben mért 40,8 százaléktól. A George Simion volt államfőjelölt által vezetett ellenzéki párt támogatottsága a májusi elnökválasztás idején lépte át a 40 százalékot, és azóta sem csökkent ez alá.

A második helyen a Sorin Grindeanu házelnök által vezetett, tisztújításra készülő Szociáldemokrata Párt (PSD) szerepel a felmérésben 17,6 százalékkal, a harmadikon pedig Ilie Bolojan miniszterelnök Nemzeti Liberális Pártja (PNL) 14,8 százalékkal.

A kormánykoalícióban szintén részt vevő Mentsétek Meg Romániát Szövetséget (USR) most 11,5 százalékon mérték a szeptemberi 12,8-hoz képest, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) támogatottsága pedig 5,2 százalékra emelkedett a szeptemberi 4 százalékról.

Az ellenzéki oldalon tovább csökkent, 3,3-ról 2,6 százalékra a 2024 decembere óta parlamenti képviselettel is rendelkező Fiatal Emberek Pártjának (POT) támogatottsága, és folytatódott az SOS Romania térvesztése, amelyre a megkérdezettek 2 százaléka adná voksát a szeptemberi 2,8 százalékhoz képest.

Erősödőben van a zöldek frakciójában politizáló Nicolae Stefanuta EP-képviselő által támogatott Egészség-oktatás-természet-fenntarthatóság (SENS) nevű párt, amelyre a megkérdezettek 3,4 százaléka szavazna a szeptemberi 2,1 százalékhoz viszonyítva.

Remus Stefureac, az Inscop igazgatója az Agerpres hírügynökség által idézett értékelésében kiemelte: a kormányoldal négy pártja (PSD,PNL, USR, RMDSZ) együttes támogatottsága jelenleg 5 százalékponttal haladja meg az ellenzéki pártok (AUR, POT, SOS) együttes politikai erejét, ugyanakkor az ellenzéki AUR megszilárdította vezető pozícióját a választási szándék tekintetében és több mint kétszer akkora a támogatottsága, mint bármelyik kormánypártnak.

(MTI nyomán)