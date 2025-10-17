Külföld :: 2025. október 17. 19:57 ::

Beperelte az Európai Bizottságot a román állami gázipari vállalat

Beperelte az Európai Bizottságot a román állami gázipari vállalat, a Romgaz - írta az economedia.ro a cég közleménye alapján.

A Romgaz az Európai Unió Bíróságához nyújtotta be a keresetet. Az állami vállalat azt szeretné elérni, mentesítsék a kötelezettség alól, hogy szén-dioxidot tároljon a kimerült gázmezőkben.

A cég két jogszabály hatályon kívül helyezését kéri, amelyek előírják, hogy 2030-ig az uniós tagállamoknak évi 50 millió tonnás kapacitást kell biztosítaniuk a szén-dioxid tárolására, illetve azt is, hogy ez a mennyiség hogyan oszlik meg a tagállamok között.

Az NZIA-szabályzat néven ismert uniós jogszabály értelmében Romániára évi 10,25 millió tonnás kvóta jut, amiből a Romgaz részesedése 4,12 millió tonna.

Beadványában a vállalat arra az aránytalanságra hivatkozik, hogy a román olaj- és gázipari cégek tárolási kötelezettsége a teljes uniós mennyiség több mint 20 százaléka, míg Románia hozzájárulása az EU szén-dioxid-kibocsátásához csupán 3 százalék körül van.

Keresetében a Romgaz felhívja a figyelmet a műszaki problémákra és a környezetvédelmi kockázatokra. Hangsúlyozzák, hogy mostanáig nagyrészt kimerült tengeri olaj- és gázmezőkbe fecskendeztek szén-dioxidot, egyes európai országok pedig törvénnyel tiltották meg a szárazföldi mezők ilyen célú felhasználását, ugyanis fennáll a talaj és a talajban található víz szennyezésének lehetősége.

"Első alkalommal kezd a cég ilyen eljárásba, a NZIA-szabályzat előírásainak a rá gyakorolt súlyos következményei miatt" - nyilatkozta Aristotel Jude, a Romgaz helyettes vezérigazgatója. Hozzátette, hogy a szén-dioxid tárolásához szükséges beruházások miatt a vállalat által kitermelt földgáz ára az "elviselhető szint" fölé emelkedne.

A mintegy 5300 embert foglalkoztató Romgaz a legnagyobb romániai gázipari vállalat, tavaly 4,962 milliárd köbmétert földgázt termelt ki.

(MTI)