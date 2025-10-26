Külföld, Zsidóbűnözés :: 2025. október 26. 19:17 ::

A zsidók szerveket távolítottak el a visszaszolgáltatott palesztin foglyok holttesteiből

A palesztin hatóság azzal vádolja az izraeli hadsereget, hogy szerveket távolítottak el a visszaszolgáltatott holttestekből. Most arra kérik a nemzetközi közösséget, hogy vizsgálják ki ezeket a bűncselekményeket – írja az Orientalista.

Az izraeli hadsereg az utóbbi három napban 120 palesztin holttestét adta át a Nemzetközi Vöröskereszt képviselőinek a Gáza övezetben. Az átadott holttesteken közül pedig látni lehet, hogy sokukat megkínozták mielőtt meghaltak. Számos holttestet bekötött szemmel, megbilincselve adtak át a Vöröskereszt számára.

Azonban az átadott holttestek megvizsgálása után kiderült, hogy több esetben is hiányoztak belső szervek. Az elhunytakból haláluk után vesét, szemgolyót távolítottak el. Éppen ezért a Vöröskereszt, valamint palesztin szervezetek is nemzetközi vizsgálatot követelnek az ügyben.

Nem ez volt az első, hogy az izraelieket szervek eltávolításával gyanúsítják, hiszen korábban már számos esetben előfordult, hogy elhunyt palesztin személyek testét bizonyos szervek eltávolítása után adták vissza. A Ciszjordániában elhunyt palesztin fogvatartottak holttesteinek átadásánál ez szinte már rendszeres.

Az izraeli hadsereg korábban már hírhedtté vált arról, hogy emberi szerveket távolítanak el saját célra, saját kórházaikban fennálló szerv hiány pótlására, vagy pedig kereskedelem céljából.

Izrael jelenleg még 735 elhunyt palesztin holttestét tárolja, köztük 67 gyermekét. Visszaszolgáltatások folyamatos egyeztetések fő témája.

Az izrael Haaretz híroldal információi szerint azonban az izraeli hadsereg több mint 1500, a Gáza övezetből elhozott palesztin holttestet őriz a Sde Teiman katonai bázison a Negev Sivatagban.