Külföld :: 2025. november 7. 08:57 ::

Újabb drogcsempészéssel vádolt hajóra csaptak le az amerikaiak

Három ember meghalt egy újabb amerikai hajótámadásban a Karib-tengeren, amelynek célpontja egy kábítószer-csempészettel vádolt hajó volt – jelentette be szerdán Pete Hegseth amerikai védelmi miniszter.

A támadás nemzetközi vizeken történt, és "egy terrorista szervezet által üzemeltetett hajót" vett célba – közölte a vezető, aki az X közösségi oldalon közzétett egy légi felvételt a támadásról.

Az Egyesült Államok szeptember eleje óta rendszeresen hajt végre légitámadásokat a Csendes-óceánon és főként a Karib-tengeren olyan hajók ellen, amelyeket kábítószer-kereskedőknek tulajdonítanak. A mostani támadással a csapások halálos áldozatainak száma elérte a hetvenet. Donald Trump kormánya összesen 18 hajó megsemmisítését jelentette be, anélkül, hogy bizonyítékot szolgáltatott volna a legénység és a kábítószer-kereskedelem közötti kapcsolatra.

Az amerikai szenátus republikánus képviselői csütörtökön elutasítottak egy határozatot, amely megakadályozta volna Donald Trump elnököt abban, hogy a kongresszus jóváhagyása nélkül támadást indítson Venezuela ellen. Mindez egy nappal azután történt, hogy a kormány tisztviselői közölték a törvényhozókkal, hogy Washington jelenleg nem tervez támadást venezuelai terület ellen. A szenátus 51-49 arányban, nagyrészt pártvonalak mentén szavazott.

(MTI)