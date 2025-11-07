Külföld :: 2025. november 7. 20:12 ::

Többen meghaltak egy bontásra ítél dél-koreai erőműben

Legalább három ember életét vesztette egy leállított dél-koreai erőműben, amikor a bontásra előkészített létesítmény egyik hatalmas acélszerkezete leomlott, és maga alá temette az ott dolgozókat - mondta el pénteken a helyszínen dolgozó tűzoltóság szóvivője.

Közlése szerint a baleset után három holttestet találtak a helyszínen, de a mentés továbbra is folyik, mert többen még a romok alatt rekedtek, közülük ketten feltehetően már nem élnek.

A szóvivő elmondta, hogy a munkások éppen az erőmű egyik hatalmas acélszerkezetét, egy kazántornyot bontottak, amikor csütörtök délután összeomlott.

A mentők hőérzékelővel igyekeztek megállapítani a törmelék alá szorult emberek tartózkodási helyét, és keresőkutyákat is bevetettek. A mentés azonban kockázatos - tette hozzá a szóvivő -, mert tartani lehet a további omlástól.

I Dzsemjong dél-koreai elnök, aki prioritásnak nevezte a munkavégzés biztonságának fejlesztését, elrendelte, hogy minden lehetőt kövessenek el a romok alá szorult dolgozók életének megmentéséért.

(MTI)