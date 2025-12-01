Külföld :: 2025. december 1. 17:35 ::

A bolognai egyetem nemet mondott katonák képzésére

Giorgia Meloni miniszterelnök hétfőn közleményben ítélte el a bolognai tudományegyetem döntését, miszerint az oktatási intézmény nem engedélyezte, hogy kurzusain felsőoktatási tanulmányokat végző katonák is részt vegyenek.

Európa egyik legrégebbi egyeteme nemet mondott a fegyveres erők kérésére, hogy tizenöt fiatal tiszt számára a bölcsészeti órákat tartsanak. A katonák filozófiából akartak diplomát szerezni.

Carmine Masiello tábornok a szárazföldi erők vezérkari főnöke hozta nyilvánosságra az egyetem álláspontját, miszerint nem akarja "militarizálni" az intézményt.

Giorgia Meloni "érthetetlennek, elfogadhatatlannak és súlyos hibának" nevezte az egyetem döntését. A miniszterelnök közleményében hangsúlyozta, hogy az egyetem az alkotmányban előírt kötelességeit sérti, mivel mindenki számára biztosítania kell az oktatásban való részvételt "ideológiai előítéletek" nélkül.

Meloni úgy vélte, az egyetem elutasító magatartása a fegyveres erők védelmi szerepét vonja kétségbe. Megjegyezte, hogy a tisztek bölcsészképzése szakmai felkészítésüket kívánja szolgálni, mivel a gyakran nemzetközi színtéren szolgáló katonáknak nem kizárólag műszaki vagy gyakorlati ismeretekkel kell bírnia. Tudásukkal a nemzet védelmét szolgálják - tette hozzá a miniszterelnök.

A bolognai egyetem válaszában hangoztatta, hogy megfelelő feltételek mellett akárki beiratkozhat a karokra, és látogathatja az órákat.

A fegyveres erők tiszthallgatói esetében a vezérkar három éves kurzust kért, amelynek költségeit is vállalta. A filozófia tanszék azonban úgy határozott, hogy nem engedi, hogy tanárai a katonai akadémián is dolgozzanak.

(MTI)