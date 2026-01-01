Donald Trump amerikai elnök szerdán bejelentette, hogy kivonják a Nemzeti Gárdát Chicagóból, Los Angelesből és Portlandből, de hozzátette a közösségi portálján: a szövetségi erők visszatérnek, ha "növekszik a bűnözési ráta".
"Kivonjuk a Nemzeti Gárdát Chicagóból, Los Angelesből, Portlandből, a tény ellenére, hogy az ezekben a városokban élő hazafiaknak köszönhetően csökkent nagyban a bűnözés, és csak emiatt" - írta Trump a Truth Socialön.
Hozzátette: visszatérnek, talán más, erősebb formában, ha a bűnözés ismét fellángol. "Ez csak idő kérdése" - fogalmazott az elnök.
Donald Trump több hónapja rendelte el a nemzeti gárdisták felvonultatását a demokrata párti vezetésű városokba, továbbá Memphisbe, hogy küzdjenek a bűnözés ellen és támogassák a bevándorlás elleni rendőrség munkáját.
Az egyesült államokbeli természeti katasztrófák elhárítására kiképzett, de külföldön is bevethető katonai egységek felvonultatása miatt Trump ellenzői a bírósághoz fordultak.
A demokrata pártiak tekintélyelvű manővernek nevezték a döntést, amely túllép az elnöki jogkörökön - minden állam Nemzeti Gárdája az elnök és helyi kormányzó kettős ellenőrzése alatt áll.
December 23-án a legfelsőbb bíróság úgy döntött, hogy a kormány nem szolgáltatott elengedő jogi alapot a Nemzeti Gárda chicagói felvonultatásához, amelyet az amerikai jog csak kivételes körülmények esetén tesz lehetővé.
Az 1878-ben életbe lépett Poss Comitatus Act elnevezésű törvény tiltja katonák bevetését rendvédelmi feladatok ellátására.
(MTI)