Külföld :: 2026. január 5. 10:06 ::

Venezuela ügyvivő államfője együttműködésre törekszik az amerikai kormánnyal

Venezuela az Egyesült Államokkal való együttműködésre, kiegyensúlyozott és tiszteletteljes kapcsolatok kialakítására törekszik - jelentette ki Delcy Rodriguez, az ország ideiglenes államfője a világnak és az Egyesült Államoknak címzett üzenetében a közösségi médiában.

"Venezuela megerősíti elkötelezettségét a béke és a békés együttélés mellett. Országunk külső fenyegetések nélkül akar élni, olyan környezetben amelynek alapja a tisztelet és nemzetközi együttműködés. Hisszük, hogy a globális békét az egyes nemzeteken belüli béke biztosításával lehet megteremteni" - fogalmazott Rodriguez az üzenetben.

"Elsődleges célunk a kiegyensúlyozott és tiszteletteljes nemzetközi kapcsolatok kialakítása az Egyesült Államok és Venezuela, valamint Venezuela és a régió többi országa között, az egyenlő szuverenitás és a be nem avatkozás elve alapján. Diplomáciánkat a világ többi részével ezek az elvek irányítják" - szögezte le.

Az ügyvivő elnök a közleményben a "nemzetközi jog keretein belüli együttműködésre" kérte fel az amerikai kormányt "a közös fejlődésre irányuló együttműködési programban, a tartós közösségi együttélés megerősítése érdekében.

Szavait Donald Trump amerikai elnökhöz intézve hangsúlyozta: "népeink és régiónk békét és párbeszédet érdemelnek, nem háborút". Hozzátette: "mindig is ez volt Nicolás Maduro elnök üzenete, és ez most egész Venezuela üzenete. Ebben a Venezuelában hiszek, és neki szenteltem az életemet. Olyan Venezueláról álmodom, ahol minden jó venezuelai összefoghat" - fogalmazott Rodríguez.

"Venezuelának joga van a békére, a fejlődésre, a szuverenitásra és a jövőre" - írta Delcy Rodríguez.

(MTI)