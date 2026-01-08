Külföld :: 2026. január 8. 13:44 ::

Írország bejelentette, hogy nem fogja megszavazni az EU-Mercosur szabadkereskedelmi megállapodást

Az ír miniszterelnök-helyettes csütörtökön bejelentette, hogy Dublin nem fogja megszavazni az EU-Mercosur (Dél-amerikai Közös Piac) szabadkereskedelmi megállapodást, melynek elfogadásáról pénteken Brüsszelben dönthetnek az Európai Unió tagállamai.

Simon Harris az ír kormánydöntést azzal indokolta egy közleményben, hogy "bár az EU számos további intézkedés meghozatalába is beleegyezett, ezek nem elégségesek ahhoz, hogy a polgártársaink is támogassák a megállapodás elfogadását. Ezért az álláspontunk változatlanul az, hogy nem fogjuk megszavazni."

Írországon kívül eddig Franciaország, Lengyelország és Magyarország jelezte, hogy gazdáik tiltakozása miatt nem kívánják támogatni a megállapodást; a francia gazdák pedig csütörtökre egy demonstrációt is bejelentettek annak kifejezésére, hogy elfogadhatatlannak tartják. A hónapok óta tiltakozó európai gazdák attól tartanak, hogy a megállapodás olyan fokozott versenyhelyzetet és árcsökkenést idézne elő a mezőgazdasági árupiacon, amely pénzügyi csőddel fenyegetné őket, miután az árucikkeik eladhatatlanná válnának.

Az AFP hírügynökség információi szerint a francia elnök és miniszterelnök még nem hozott végleges döntést a megállapodás elfogadásáról, és az elutasítás lehetőségen kívül azt is fontolóra veszik, hogy tartózkodjanak a pénteki szavazáson.

Az uniós tagállamoknak úgynevezett minősített többséggel kell dönteniük az egyezmény elfogadásáról vagy elutasításáról, és amennyiben jóváhagyják, akkor már hétfőn Paraguayban aláírhatják az egyezményt az Európai Bizottság és a Mercosur képviselői.

(MTI)