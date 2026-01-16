Külföld, Háború :: 2026. január 16. 06:53 ::

Külügyminisztérium: Moszkva a tengerjog megsértésének fogja tekinteni az orosz hajók brit elfogását

A tengerjog közvetlen megsértésének tekinti Oroszország Nagy-Britannia azon hajók elfogására irányuló szándékát, amelyek London szerint megsértik a nyugati szankciókat - jelentette ki Marija Zaharova, az orosz külügyminisztérium szóvivője a moszkvai sajtótájékoztatóján.

"Londonban megkezdték annak a kérdésnek a vizsgálatát, hogy a nemzeti szankciókról szóló törvényt és a pénzmosásról szóló törvényt jogi alapként használják-e fel a brit fegyveres erők bevetésére annak érdekében, hogy a nyílt tengeren feltartóztassák azokat a hajókat, amelyek London megítélése szerint megkerülik a nyugatiak által bevezetett, törvénytelen, egyoldalú korlátozásokat. Ez a gondolkodási folyamat elsősorban arra koncentrál, hogy kárt okozzon orosz érdekeknek" - nyilatkozta a diplomata.

"Az ilyen agresszív szándékok megvalósítását a ENSZ tengerjogi egyezményének közvetlen megsértéseként fogjuk tekinteni" - tette hozzá Zaharova.

A diplomata Moszkva nevében arra szólította fel "Britanniát", hogy hagyjon fel a nemzetközi feszültség fokozásával, és térjen vissza a tiszteletteljes párbeszédhez. Kijelentette, hogy ha az ukrajnai háborúban Kijev brit rakétákat vetne be az Oroszország belső területeire mért csapásokhoz, az közelítené a pillanatot, amikor London a konfliktus egyik feleként kerülne bejelentésre.

Mint mondta, az orosz hadsereg törvényes célpontnak fog tekinteni minden Ukrajnában tartózkodó külföldi katonai kontingenst, és a brit "sem lesz kivétel".

Az orosz külügyminisztérium korábban többször is hangsúlyozta, hogy a NATO-tagállamok csapatainak Ukrajnába vezénylése minden formában kategorikusan elfogadhatatlan és hirtelen eszkalációval járhat.

(MTI)