2026. május 16. 11:59

Izraeli légicsapás végzett a Hamász gázai vezetőjével

Gázai iszlám vallási vezetők és a Hamász szombaton megerősítette, hogy életét vesztette a palesztin iszlamista szervezet gázai vezetője az izraeli hadsereg előző napi légicsapásában. Az egyházi vezetők közölték: Iz ad-Dín Haddád "mártírhalált halt."

A pénteki támadást Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök és Jiszráel Kac védelmi miniszter jelentette be, azt azonban ők sem tudták pontosan megmondani hogy mi lett a parancsnok sorsa.

Az izraeli hadsereg egy lakóépületet támadott meg Gázában, miután Iz ad-Dín Haddád előjött a rejtekhelyéről, és hírszerzési információ érkezett arról, hogy Gáza város Rimal negyedében, egy lakásban tartózkodik.

Az elmúlt hónapokban Iz ad-Dín Haddád állt Izrael körözési listájának élén a Gázai övezetben.

(MTI)