Külföld :: 2026. január 17. 22:44 ::

Az EU és a Mercosur aláírta a szabadkereskedelmi megállapodást

Az Európai Unió és a Mercosur (Dél-amerikai Közös Piac) képviselői szombaton a paraguayi fővárosban, Asunciónban több mint huszonöt éven át tartó tárgyalás után aláírták a két szervezet közötti szabadkereskedelmi megállapodást.

A megállapodást az EU részéről Maros Sefcovic kereskedelmi biztos, a Mercosur részéről pedig négy alapító ország külügyminisztere - Pablo Quirno (Argentína), Mauro Vieira (Brazília), Rubén Ramírez (Paraguay) és Mario Lubetkin (Uruguay) - látta el kézjegyével.

Az Európában sokat vitatott megállapodást még az Európai Parlamentnek jóvá kell hagynia. Ratifikálnia kell továbbá a Mercosur-tagállamok törvényhozásának is.

Az EU és a Mercosur együttesen a világgazdaság GDP-jének 30 százalékát adja, és 31 ország 720 millió fogyasztóját képviseli.

A "történelminek" tervezett egyezményről 1999 óta tárgyalt az Európai Bizottság és a dél-amerikai gazdasági szervezet négy alapító országa. Több uniós országban a közelmúltban tüntetések voltak a megállapodás ellen.

"Inkább egy igazságos kereskedelmet választunk, mintsem a vámokat, inkább a hosszú távú termékeny partnerséget, mint az elszigeteltséget" - jelentette ki Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke az aláírás előtt Asunciónban.

"Mindenen túl konkrét és kézzelfogható előnyöket kívánunk biztosítani népeinknek és vállalataiknak" - tette hozzá.

António Costa, az Európai Tanács elnöke azt mondta, hogy a megállapodás "a szabályokon, a többoldalúságon és az országok és régiók közötti kapcsolatok alapjául szolgáló nemzetközi jogon alapuló szabadkereskedelem védelmének üzenetét" hordozza, ami ellentétes a "kereskedelem geopolitikai célokra történő felhasználásával".

Santiago Pena, a Mercosur soros elnöki tisztjét ellátó Paraguay államfője szerint a megállapodás "világos jel a nemzetközi kereskedelem javára egy feszültségekkel teli környezetben".

Támogatói szerint az EU-Mercosur-megállapodás lehetővé teszi az európai gazdaság fellendítését és a Latin-Amerikával fenntartott diplomáciai kapcsolatok ápolását. A megállapodás értelmében megszűnnek a vámok a kétoldalú árucsere több mint 90 százalékában, és kedvez az európai autók, gépek, vegyipari termékek, borok és más italok exportjának. Másrészt megkönnyíti a dél-amerikai agrártermékek európai piacra jutását, ami viszont aggasztja az érintett ágazatokban tevékenykedő gazdákat.

(MTI)