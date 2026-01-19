Külföld, Háború :: 2026. január 19. 15:13 ::

Ezúttal Hebronban indítottak hadműveletet a zsidó megszállók

Többnapos "terrorellenes" hadműveletet indított hétfőn az izraeli hadsereg, a Sin Bet belbiztonsági szolgálat és a rendőrség az Izrael által megszállt Ciszjordánia déli részén lévő Hebronban.

A hadművelet a város Dzsabal Dzsuhar nevű negyedére összpontosul, és célja a "terrorinfrastruktúrák felszámolása, az illegális fegyvertartás megszüntetése és a térség biztonságának megerősítése". Az izraeli biztonsági erők rendszeresen nincsenek jelen Hebronban, de Izrael a palesztin rendőröket sem engedi működni ott.

A rendfenntartók állandó jelenlétének hiánya miatt helyszíni beszámolók szerint sok fegyver halmozódott fel a palesztinoknál, bár azokat nem Izrael ellen, hanem az egymás közötti konfliktusokban használják a bűnszervezetek. Egy biztonsági forrás közölte a Háárec című újsággal, hogy a hadműveletet klánok között már szinte napi rendszerességgel előforduló lőfegyveres összecsapások váltották ki.

Az izraeli hadsereg novemberben is végrehajtott egy hasonlóan nagy hadműveletet Ciszjordáni északi részén, Dzsenín környékén.

Eközben az ultraortodoxok a saját csecsemőiket gázosítják el

Csecsemők haltak meg gázszivárgás miatt egy engedély nélkül működő jeruzsálemi bölcsődében - jelentette a 12-es kereskedelmi televízió hétfőn.

Két csecsemő meghalt, ötvenhárom csecsemő és kisgyermek megsérült a fűtőrendszerből szivárgó mérgező gázok miatt az engedély nélkül működő jeruzsálemi bölcsődében. A mentőszolgálat a jeruzsálemi kórházakba szállította a három év alatti gyermekeket.

A rendőrség kihallgatásra előállított három gondozónőt. "A rendőrségnek és az oktatási minisztériumnak haladéktalanul vizsgálnia kell nemcsak a súlyos gondatlanság gyanúját, hanem az óvoda működési engedélyének ügyét is"- közölte az izraeli gyermekvédelmi tanács, miután a helyi törvények szerint csak engedéllyel és a hatóságok felügyeletével működhetnek a hét gyermeknél többel foglalkozó magánintézménynek.

Az egymás melletti lakásokban működő magánóvoda Jeruzsálem Romema nevű ultraortodox lakónegyedében működött. Az egyik kórházba került csecsemőnek ez volt az első napja a bölcsődében.

(MTI nyomán)