Tizenéves migráns terroristákat ítéltek el Svédországban

Két tizenévest ítéltek el szerdán terrortámadás tervezésének vádjával Svédországban. A 19 éves vádlottat 7 év és 10 hónap szabadságvesztésre ítélték egy stockholmi kulturális fesztivál ellen tervezett merénylet miatt. A bíróság bizonyítottnak látta, hogy a fiatal férfi 2025 közepén terrorcselekményt akart elkövetni a svéd főváros szívében.

Társát, aki az elkövetés idején 17 éves volt, a büntetőtörvényszék bűnösnek találta emberölés kísérletében is a németországi Hessen tartományban. Egy év és négy hónap szabadságvesztésre ítélték fiatalkorúak javítóintézetében.

Mindketten hűséget fogadtak az Iszlám Állam terrorszervezetnek.

A vádirat szerint a két tizenéves 2024 augusztusában utazott a hesseni Eppstein településre a gyilkosság elkövetéséhez. Késekkel voltak felfegyverezve, de amikor bekopogtattak kiszemelt áldozatuk ajtaján, egy másik ember nyitott ajtót, így felhagytak tervükkel.

A svéd hatóságok ugyanakkor azt állítják, hogy a gyilkossági kísérlet és a tervezett merénylet nem állt egymással összefüggésben.

A svéd belbiztonsági szolgálat szerint az idősebbik elkövetőt tavaly februárban vették őrizetbe, miután már hosszabb ideje megfigyelés alatt állt. A hatóságok szerint elfogását megelőzően a tizenéves hatalmas mennyiségű propagandának volt kitéve, illetve olyan tartalmaknak, amelyek iszlamista erőszak brutális jeleneteit is tartalmazták.

A szabadságvesztés mellett mindkét fiatalnak 100 ezer svéd korona (3,6 millió forint) kártérítést is kell fizetnie a németországi sértettnek.

(MTI)