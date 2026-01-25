Külföld :: 2026. január 25. 20:57 ::

"Rasszista támadás" ért egy "afro-kubai" demokrata képviselőt Amerikában

Maxwell Alejandro Frost floridai kongresszusi képviselő azt állította, hogy a Utah állambeli Sundance Filmfesztivál alatt egy partin megtámadta egy férfi, aki azt állította, hogy Donald Trump kitoloncolja őt az országból – olvashatjuk a The Guardian hasábjain.

„Tegnap este megtámadott egy férfi a Sundance Fesztiválon, aki azt mondta, hogy Trump ki fog toloncolni, majd arcon vágott” – írta Frost egy szombati bejegyzésben az X-en.

„Hallották, ahogy rasszista megjegyzéseket üvölt, miközben részegen elszaladt. Az illetőt letartóztatták, én pedig jól vagyok.”

A Park City-i rendőrség közleménye szerint egy Christian Young nevű férfit tartóztattak le, méghozzá betörés és két rendbeli testi sértés miatt. A betörés arra vonatkozik, hogy illetéktelenül hatolt be az eseményre, a testi sértést pedig a rendőrség közlése szerint Frost és egy nő ellen követte el.



Maxwell Alejandro Frost egy sajtóütájékoztatón Washingtonban (fotó: Getty Images)

Aztán persze érkeztek a szokásos "rettegő" megnyilvánulások is.

A támadó sokkolta a többieket a mosdóban azzal, hogy arról beszélt, mennyire büszke arra, hogy fehér – írta a Variety egy, a partin tartózkodó forrására hivatkozva.

„Ijesztő idők járnak” – mondta az "afro-kubainak" nevezett Frost, aki elsőként lett kongresszusi képviselő a fajtájából, illetve az úgynevezett Z-generációból. "Kérlek, vigyázzatok magatokra, és ne hagyjátok, hogy ezek az emberek elhallgattassanak benneteket. Előre" – okoskodott Frost.

Több demokrata képviselő "megdöbbent az erőszakos megnyilávunláson", és az elkövető szigorú megbüntetését követelték.

(The Guardian nyomán Kuruc.info)