Technikai recesszióban bezzeg-Románia

2025 negyedik negyedévében a román GDP 1,9 százalékkal csökkent a harmadik negyedévihez viszonyítva - közölte pénteken az Országos Statisztikai Intézet (INS).

Romániában a harmadik negyedévben is csökkent a GDP az előzőhöz képest, 0,1 százalékkal, vagyis technikai recesszióba került a gazdaság. Az előző negyedévhez mérve a másodikban 1 százalékkal javult, az elsőben pedig 0,6 százalékkal romlott a román gazdaság teljesítménye.

Éves összevetésben a negyedik negyedévben a GDP a nyers adatok szerint 0,1 százalékkal nőtt, míg a naptárhatással kiigazított adatok szerint 1,6 százalékkal csökkent.

A 2025-ös román GDP 0,6 százalékkal haladja meg a 2024-est, ami megegyezik az októberi költségvetés-kiigazításkor meghatározott növekedési céllal. Januárban, a 2025-ös költségvetés tervezetének elkészítésekor a bukaresti kormány még 2,5 százalékos gazdasági növekedéssel számolt.

Az ipari termelés is csökkent

Romániában 0,9 százalékkal csökkent az ipari termelés 2025-ben - közölte pénteken az Országos Statisztikai Intézet (INS).

A tavalyi volt a harmadik egymást követő év, amikor negatív tendencia érvényesült, 2024-ben 1,5 százalékkal, 2023-ban pedig 4,9 százalékkal esett vissza az ipari kibocsátás Romániában.

A bányászat és a feldolgozóipar teljesítménye 0,9, illetve 1,2 százalékkal romlott, ellenben az energiaiparé 1,2 százalékkal javult.

Decemberben az ipari termelés a nyers adatok szerint 1,5 százalékkal, a naptárhatással kiigazított adatok szerint pedig 1,6 százalékkal volt nagyobb, mint 2024 azonos időszakában.

Éves összevetésben a nyers adatok szerint a decemberi kibocsátás a bányászatban 2,7 százalékkal, a feldolgozóiparban 1,2 százalékkal, az energiaiparban pedig 2,2 százalékkal nőtt. A naptárhatással kiigazított adatok a termelés 2,9 százalékos növekedését mutatják a bányászat, 1,1 százalékost a feldolgozóipar és 2,8 százalékost az energiaipar területén.

Novemberhez viszonyítva a decemberi ipari termelés a naptárhatással és szezonalitással kiigazított adatok szerint 0,8 százalékkal nőtt. A naptárhatással és szezonalitással kiigazított adatok a kibocsátás 0,8, illetve 1,2 százalékos növekedését mutatják a bányászatban és a feldolgozóiparban, és 2,6 százalékos csökkenést az energiaiparban.

Frissítés: A kormánytag szociáldemokraták a miniszterelnököt okolják

Ilie Bolojant, a bukaresti négypárti kormány liberális miniszterelnökét tette felelőssé pénteken Sorin Grindeanu házelnök, a kormányban részt vevő Szociáldemokrata Párt (PSD) elnöke azért, hogy a román gazdaság technikai recesszióba süllyedt.

"Az abnormális adóemelések, megszorítások, áldozatvállalás és drágulás több hónapos időszaka után a statisztikai intézet hivatalosan is igazolta, amit az emberek a saját zsebükön is éreztek: a román gazdaság nem jó irányba halad, technikai recesszióba süllyedt" - írta közösségi oldalán a szociáldemokrata politikus. Szerinte kormánypártként a PSD megpróbált harcolni a "szűk látókörű megszorítások, a még nagyobb adóemelés, az emberek hátán folytatott veszélyes kísérletezés" ellen, de nem tudott minden hibás döntést megakadályozni.

Grindeanu a kormányfő "önfejűségét, párbeszéd-képtelenségét" tette felelőssé az utóbbi hat hónap "iránytévesztéséért", és azt üzente Bolojannak, hogy "nem lesz már kormánya, ha az nem az embereket szolgálja".

Ilie Bolojan ezzel szemben úgy értékelte, hogy az ideiglenes technikai recesszió nem válság, hanem egy előrelátott átmeneti időszak a szilárd alapokra helyezett gazdaság felé vezető úton. Szerinte éppen a korábbi kormányok fogyasztásra és a költségvetési hiány növelésére alapozott gazdasági modelljének csődje miatt vált tarthatatlanná a helyzet Romániában.

Kifejtette: 2024-25-ben a bukaresti kormány a GDP 8-9 százalékára rúgó költségvetési hiányt idézett elő, de olyan - a fogyasztást és az inflációt növelő - kiadásokra fordított sok pénzt, amelyek egyáltalán nem vagy csak nagyon kis hatékonysággal eredményeztek gazdasági növekedést. Az egyre dráguló és tarthatatlanná váló eladósodás helyett Bolojan szerint Romániának a termelékenység javítására, költségvetési fegyelemre, beruházásokra és exportra kell alapoznia gazdaságát.

Facebook-bejegyzésében a miniszterelnök rámutatott: az utóbbi fél évben elkezdett korrekció révén sikerült egy százalékponttal csökkenteni a deficitet, ami kétségtelenül elégedetlenséget szült a társadalomban, de ezt nem lehetett elkerülni. Bár a kiigazítás erős "fékezést" jelentett a gazdaság számára, a tavalyi év egészét tekintve mégis mintegy 0,6 százalékos GDP-növekedést mutatnak a számok - magyarázta.

A bukaresti statisztikai intézet pénteken közzétett adatai szerint 2025 egészét tekintve 0,6 százalékkal nőtt a román gazdaság, de a negyedik negyedévében a román GDP 1,9 százalékkal csökkent a harmadik negyedévihez viszonyítva. Romániában tavaly a harmadik negyedévben is csökkent a GDP az előzőhöz képest, 0,1 százalékkal. Mivel két egymást követő negyedévben GDP-csökkenést regisztráltak Romániában, technikai recesszióba került a gazdaság.

(MTI)