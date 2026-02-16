Külföld, Zsidóbűnözés :: 2026. február 16. 13:55 ::

Izrael Trump orra előtt kebelezi be Ciszjordániát

Az izraeli kormány vasárnap új földnyilvántartási eljárást hagyott jóvá Ciszjordánia "C" területein, ahol Izrael teljes katonai és polgári ellenőrzéssel rendelkezik, mely jelentős földterületeket állami földként vesz nyilvántartásba, és elérhetővé teszi őket izraeli fejlesztésre.

1967 óta először indítottak a Jordániától akkor elfoglalt Ciszjordániában földnyilvántartási eljárást, melyre a kormány a 2026 és 2030 közötti időszakra elkülönített 244 millió sékelt (mintegy 28 milliárd forint).

A határozat szerint várhatóan legalább másfél évig tart az összes telek és az összes nem regisztrált föld nyilvántartásba vétele, és a terület teljes regisztrációja akár harminc évig is elhúzódhat. Célul tűzték ki, hogy az első öt évben regisztrálják a nem nyilvántartott földek 15 százalékát.

A Palesztin Nemzeti Hatóság elnöki hivatala az intézkedést a megszállt palesztin terület de facto annektálásának nevezte, és arra figyelmeztetett, hogy a lépés az illegális telepes tevékenységen keresztül a megszállás megszilárdítását célozza.

Jordánia külügyminisztériuma felszólította a nemzetközi közösséget, hogy vállaljon jogi és erkölcsi felelősségét, és kényszerítse Izraelt, a megszálló hatalmat, a veszélyes eszkaláció megállítására.

Izraelben a védelmi, a pénzügyi és az igazságügyi miniszter üdvözölte a döntést. "Ez igazi forradalom Júdeában és Szamáriában"- mondta a Likud párthoz tartozó Jarív Levin igazságügyi miniszter, a terület bibliai nevét használva.

"Az izraeli kormány elkötelezett a teljes terület irányításának mélyítése mellett" - tette hozzá. "A folyamat megelőzi a konfliktusokat, jogbiztonságot teremt, és lehetővé teszi a felelős fejlesztést Ciszjordániában" - közölte Becalel Szmotrics pénzügyminiszter, a Vallásos Cionisták telepespárt elnöke.

A "C" területek az összes ciszjordániai földeknek mintegy 60 százalékát teszik ki, ahol a földek kétharmada nincs hivatalosan regisztrálva.

A határozat a biztonsági kabinet múlt heti vitatott döntését követi, amely kibővítette az izraeli felügyeletet Ciszjordánia "A" és "B" területein, és lehetővé tette, hogy izraeli magánszemélyek is földet vásároljanak a területen, mely korábban nem volt lehetséges. Az "A" térségek teljes palesztin civil és biztonsági ellenőrzés, a "B" területek pedig palesztin civil ellenőrzés, de izraeli biztonsági kontroll alatt állnak.

Az 1993-as oslói egyezmények szerint az izraeli telepeket tartalmazó "C" területek izraeli biztonsági és adminisztratív ellenőrzés alá tartoznak, de a palesztin hatóságnak fokozatosan át kellett volna vennie ezeket a területet.

A Békét Most és a Van Törvény nevű civil szervezet elítélte és annektálásnak nevezte a kormány döntését. Arra figyelmeztették Donald Trump amerikai elnököt, hogy az izraeli kormányfő "az orra előtt annektál".

Ciszjordánia területének 1967-ig mintegy egyharmada volt formálisan nyilvántartva, melyet az 1948 előtti brit mandátum idején, majd az 1949 és 1967 közötti jordániai uralom alatt végeztek el. Izrael 1968-ban, a térség elfoglalása után egy évvel leállította a nyilvántartást.

(MTI nyomán)