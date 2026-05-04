Háború :: 2026. május 4. 19:26 ::

Razziasorozatot tartott az ukrán rendőrség korrupció miatt a toborzótisztek körében

Az ukrán hatóságok számos házkutatást tartottak tizenhat régióban jelenlegi és korábbi toborzótiszteknél, mert korrupciós bűncselekmények elkövetésével gyanúsítják őket - közölte a rendőrség hétfőn.

Az ukrán haderő krónikus emberhiánnyal küzd a háború 2022. februári kitörése óta, miközben sajtójelentések szerint rendszeresen megvesztegetnek tisztségviselőket, hogy adjanak felmentést a sorozás alól, vagy hagyják hadköteles korú férfiaknak elhagyni az országot a rájuk vonatkozó tilalom ellenére.

Az ukrán rendőrség közleménye szerint a rajtaütések során pénzt, személyautókat és motorkerékpárokat foglaltak le, illetve több mint 150 közigazgatási vádat emeltek olyan jogsértések miatt, mint az illegális vagyonszerzés és a vagyonnyilatkozatok meghamisítása.

"Ezek a műveletek nemcsak az elszigetelt korrupciós esetek felszámolására irányulnak, hanem a toborzás terén tapasztalható visszaélések rendszerszintű megtisztítására" - áll a rendőrség közleményében.

(MTI)