Kilenc antifát tartóztattak le Quentin Deranque agyonverése miatt Franciaországban

Ahogy arról korábban a Kuruc.info is beszámolt, egy héttel ezelőtt Lyonban antifasiszták csoportosan halálra rugdostak egy 23 éves hazafias diákot, Quentin Deranque-t.

A francia hatóságok az elmúlt napokban kilenc embert tartóztattak le, akiket azzal gyanúsítanak, hogy részt vettek Quentin brutális bántalmazásában. Közülük kettőt azzal gyanúsítanak, hogy segítettek az elkövetőknek a bujkálásban és a bizonyítékok eltüntetésében.



Quentin Deranque

Thierry Dran ügyész szerint legalább hatan rúgták és ütötték Deranquest. A boncolás szerint súlyos koponya- és agysérüléseket szenvedett.

A letartóztatottak kapcsolatban álltak a betiltott szélsőbaloldali szervezettel, az antifasiszta Fiatal Gárdával (La Jeune Garde antifasciste), sőt a szálak egészen a Nemzetgyűlésig érnek.

A letartóztatottak között van Jacques-Elie Favrot, aki Raphaël Arnault-nak, a szélsőbaloldali LFI (La France insoumise - Lázadó Franciaország) párt nemzetgyűlési képviselőjének az asszisztense. A hatóságok szerint Favrot maga is részt vett a támadásban.



Raphael Arnault, az LFI képviselője és a Fiatal Gárda alapítója



Jacques-Elie Favrot nemzetgyűlési asszisztens



Favrot és Arnault

Letartóztatták Robin Chalendard-et is, aki szintén Arnault parlamenti asszisztense. Őt azzal gyanúsítják, hogy logisztikai támogatást biztosított az elkövetőknek.



Raphael Arnault (balra) és a másik letartóztatott asszisztense, Robin Chalendard

Szintén bilincs kattant Adrian Besseyre kezén. Besseyre a La Jeune Garde Lyon aktív tagja, 2001-ben született, és Raphaël Arnault-nak köszönhetően nemzetgyűlési gyakornok volt.



Adrian Besseyre

Rendőrkézen van Lelio Le Besson is. Le Besson a Jeune Garde Lyon biztonsági csapatának tagja, és jelenleg a „Génération antifasciste” (Antifasiszta Generáció) aktív tagja, amely a Jeune Garde utódja volt.



Lelio Le Besson

Szintén letartóztattak egy Dimitry Vanheule nevű férfit is.



Dimitry Vanheule

Arnault az alapítója a Fiatal Gárdának, valamint a vezetője is volt annak 2025-ös betiltásáig. A hatóságok amiatt számolták fel hivatalosan a Fiatal Gárdát, mert erőszakra hajlamosnak vélték, s Arnault is nemzetbiztonsági megfigyelési listán volt mint potenciálisan veszélyes személy.

2022-ben Arnault-ot egy, a múlthetihez kísértetiesen hasonló ügy miatt vették eljárás alá. Akkor egy hat fős csoport tagjaként megtámadott egy 18 éves identitárius fiatalt. Miután körbefogták, Arnault arra utasította a fiatalt, hogy vetkőzzön le, hogy ellenőrizhesse, hogy vannak-e "politikailag motivált" tetoválásai, illetve feloldva adja át nekik a telefonját. Miután a megtámadott fiatal erre nem volt hajlandó, az antifabrigád földre vitte és összeverte. Arnault az eset után mindösszesen 4 hónapot kapott, ráadásul felfüggesztve.



A JG betiltását követően Arnault azért tüntetett, mert szerinte ez antidemokratikus lépés volt. Egy katolikus fiatalt agyonverni valószínűleg sokkal demokratikusabb

Arnault pártja, az LFI az Európai Parlamentben a The Left - A baloldal nevű szélsőbaloldali formáció tagja. Szintén ebben a frakcióban ül a másik antifa terrorista, Ilaria Salis.

Sébastien Lecornu miniszterelnök arra kérte a radikális baloldalt, hogy „tisztítsák meg soraikat”, François Hollande volt szocialista elnök pedig azt mondta, hogy a jövőben lehetetlen szövetségre lépni az LFI-vel.

Biztosan emlékszünk rá, hogy Charlie Kirk halálát követően tömegesen határolódtak el a gyilkosságtól az antifasiszták. Nem? Mivel nem volt ilyen, ellenben ünnepelték a jobboldali influenszer halálát. Nem meglepő, hogy most is hasonlóan cselekednek a vörös véglények.

Párizsban két férfi a Quentin emlékére készült plakátokat szaggatta éppen, amikor filmre vette őket egy diák. A kamerák előtt az egyikük kijelentette, hogy támogatja Quentin halálát. A két antifasiszta üldözni kezdte a fiút, aki egy kebabos mosdójában keresett menedéket, és felhívta a rendőrséget, hogy segítséget kérjen, de a kérést elutasították. A diák elmondta, hogy személyes adatait is kiszivárogtatták a közösségi médiában, és fenyegető telefonhívásokat kapott. A fiú úgy véli, hogy jobboldali beállítottsága miatt tagadták meg a rendőrök a segítséget tőle.

A véglényeket Quentin emléke is zavarja:





À Paris, des militants d’extrême gauche ont arraché des affiches en hommage à Quentin. L’un d’eux déclare face caméra être favorable à sa mort. 🔴🇫🇷 𝗔𝗟𝗘𝗥𝗧𝗘 𝗜𝗡𝗙𝗢 — « Moi je suis pour la mort de Quentin ! »À Paris, des militants d’extrême gauche ont arraché des affiches en hommage à Quentin. L’un d’eux déclare face caméra être favorable à sa mort. pic.twitter.com/lz0NkJADrj February 16, 2026

Mindeközben az LFI elnöke, Jean-Luc Mélenchon kijelentette, hogy pártjának semmi köze nincs se közvetlen, se közvetve a gyilkossághoz. Mondta ezt úgy, hogy jelenleg három személy is letartóztatásban van, aki a párthoz kötődik.

Közben tegnap reggel az LFI országos székházát kiürítették, mivel e-mailben bombatámadással fenyegették meg a szélsőbaloldali párt épületét. A nyomozók semmit nem találtak a helyszínen.

A meggyilkolt Quentin Deranque halála miatt több magyar nemzeti szervezet is kifejezte együttérzését a francia hazafiak irányába. A HVIM a Kitörés túrán emlékezett:



A Légió Hungária aktivistáinak szolidaritási akciója Budapesten, a Francia Köztársaság Nagykövetsége előtt

Arra már a Nacionalista Zóna hívja fel a figyelmet, hogy kvázi analógia figyelhető meg Raphaël Arnault, az általa alapított Fiatal Gárda és az őt a Nemzetgyűlésbe juttató LFI; valamint Jámbor András, az általa alapított Szikra Mozgalom és az őt a parlamentbe juttató Párbeszéd/Zöldek között.

A Nacionalista Zóna jogosan veti fel, hogy továbbra sincs magyar gyanúsítottja a 2023-as budapesti támadásoknak, holott az egyik megtámadott egyértelműen kijelentette, hogy a támadás előtt egy magyarul tökéletesen tudó nő "monitoringozta". Logikus a következtetés: ahogy Franciaországban, úgy Magyarországon is releváns szál lehet, hogy egy parlamenti képviselő biztosít anyagi, jogi és "erkölcsi" védelmet a szélsőbaloldali terroristáknak.

