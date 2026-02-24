Külföld :: 2026. február 24. 18:23 ::

Nagy-Britannia: a szociális segélyek 70%-a bevándorlókhoz kerül

Alig másfél hete, hogy Nagy-Britannia egyik leggazdagabb emberének, Sir Jim Ratcliffe-nek a bevándorlókkal kapcsolatos kijelentése kiverte a biztosítékot Keir Starmer munkáspárti miniszterelnöknél.

Ratcliffe akkor azt mondta, hogy "nem működhet egy olyan gazdaság, ahol kilencmillió segélyből élő ember él, és ugyanakkor hatalmas mértékű bevándorlás is van”.



Londonisztán, Egyesült Kalifátus

Néhány nappal Retcliffe kijelentését követően a Daily Mail - mely még véletlenül sem vádolható fehér szupremácizmussal - sokkoló adatokat hozott nyilvánosságra a szigetország segélyezésre fordított összegeit illetően.

A lap által közzétett kutatások szerint a segélyek 70%-a olyan háztartásokhoz kerül, melyben legalább egy munkanélküli külföldi állampolgár található.

Az Egyesült Királyságban működő Centre for Migration Control agytröszt számításai szerint az elmúlt 18 hónapban összesen 15,12 milliárd font (nagyjából 6 562 milliárd forint) lett kifizetve segélyekre az országban, s ebből 10,66 milliárd font (4 626 milliárd forint) került a brit adófizetőkön élősködő sáskákhoz.

"Egyértelmű, hogy le kell állítanunk a külföldieknek, különösen a munkanélkülieknek járó juttatások kifizetését. A brit adófizetők nem a migránsok megélhetésének finanszírozásáért élnek" - mondta Robert Bates kutatási igazgató.

Ezenkívül az Egyesült Királyság Munkaügyi és Nyugdíjügyi Minisztériumának új adatai azt mutatják, hogy a munkanélküli bevándorlók száma 55 százalékkal nőtt 2022 áprilisa óta.

KG - Daily Mail nyomán