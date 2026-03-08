Az olasz haditengerészet Federico Martinengo nevű hadihajója vasárnap délután érkezik meg Ciprushoz - közölte a római védelmi tárca, amely a többcélú fregattal csatlakozott az iráni dróntámadások érte sziget védelmét biztosító európai erőkhöz.
A Federico Martinengo a haditengerészet egyik legmodernebb, FREMM osztályú, többcélú fregattja.
A 144 méter hosszú, több mint százhatvan fős legénységű hadihajó alkalmas felszíni, légvédelmi és tengeralattjáró-elhárítási feladatokra, fedélzetéről légvédelmi rakéták, torpedók, harci helikopterek üzemeltetésére képes.
Guido Crosetto védelmi miniszter március 5-én jelentette be a római parlamentben, hogy Olaszország részt vállal a "védelmi műveletben", amely Franciaországgal, Spanyolországgal, Hollandiával, Lengyelországgal közösen Ciprus védelmét kívánja garantálni.
Az Iránnal szembeni izraeli-amerikai agresszió első napjaiban a szigetet (pontosabban a háborús agresszorok katonai támaszpontjait - a szerk.) több iráni tróntámadás érte.
(MTI nyomán)