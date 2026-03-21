2026. március 21. 22:14

Pszichológushoz zavarnák a szülni nem akaró nőket Oroszországban

Pár éve átfogó kampány indult a születésszám javítása érdekében, eddig kevés sikerrel. Ötletből nincs hiány, de az orosz nők mintha valamiért továbbra sem akarnának szülni.

Pszichológushoz irányítanák Oroszországban azokat a nőket, akik nem akarnak gyereket, így próbálnák meg visszafordítani az egyre súlyosabb demográfiai válságot – írja a The Telegraph



Doktor Putyin keresi a megoldást (fotó: Sasha Mordovets / Getty Images)

Pszichológus a „pozitív hozzáálláshoz

Az egészségügyi minisztérium által jóváhagyott irányelvek szerint azokat a nőket, akik egy egészségügyi kérdőívben nemleges választ adnak arra a kérdésre, hogy terveznek-e gyermeket, arra ösztönözhetik, hogy pszichológiai támogatást vegyenek igénybe.

Az ajánlás szerint a pácienst klinikai szakpszichológushoz kell irányítani annak érdekében, hogy „pozitív hozzáállás alakuljon ki a gyermekvállaláshoz”. A kérdőívet kitöltő férfiakat nem kérdezik meg gyermekvállalási terveikről.

Tragikusan alacsony számok

Az új irányelv annak az átfogó, gyermekvállalást népszerűsítő kampánynak lehet a része, melyet a Kreml az elmúlt időszakban indított. Az orosz állam ezzel szeretné megállítani azt a kedvezőtlen trendet, mely oda vezetett, hogy mára Oroszország a modern kori történelmének legalacsonyabb születésszámait produkálja.



Szovjet plakát 1944-ből (kép: Alamy)

2024-ben Oroszországban 1,2 millió gyermek született, ami 1999 óta a legalacsonyabb éves adat. Alekszej Raksa demográfus szerint 2025 első negyedévében a születések száma az elmúlt kétszáz év legalacsonyabb értékét mutatja.

A demográfiai válságot az ukrajnai háború is súlyosbította. Becslések szerint 2022 februárja óta akár 325 000 orosz férfi is meghalhatott Ukrajnában, így Oroszországban átlagosan 1,6 haláleset jutott egy születésre. Nem segít a helyzeten az a több százezer orosz emigráns, köztük sok katonakorú férfi, akik a mozgósítás elől menekültek el az országból.

Pedig kipróbáltak pár dolgot

Moszkva több intézkedést is hozott a kedvezőbb születésszámok előmozdítása érdekében:

pénzügyi támogatásokat várandós iskolás lányok számára;

kampányokat a fiatalok közötti romantikus kapcsolatok ösztönzésére;

szövetségi terhességi nyilvántartást hoznak létre, mely a várandósságok kimenetelét követné nyomon – emberi jogi szervezetek szerint ez sértheti a nők és lányok magánélethez való jogát;

Vlagyimir Putyin 2022-ben újra bevezette a szovjet korszakból ismert „Hősnő anya” kitüntetést, amelyet azok a nők kapnak meg, akik legalább tíz gyermeket szülnek – a díj mellé egymillió rubeles jutalom is jár;

a hatóságok januárban betiltották a nyugati eredetű, gyermektelen életmódot népszerűsítő „propagandának” nevezett tartalmakat, melyek terjesztéséért akár 400 000 rubeles bírság is kiszabható.

És ez még nem minden: egy regionális tisztviselő tavaly „digitális önmegtartóztatásról” szóló törvényt is javasolt, amely megtiltotta volna a gyermektelen pároknak az éjszakai közösségimédia-használatot, arra utalva, hogy idejüket inkább gyermeknemzésre fordíthatnák.

Az abortusz ugyan továbbra is legális Oroszországban, ám a 83 régióból legalább 31-ben gyakorlatilag teljes vagy részleges korlátozásokat vezettek be. Ezek tiltják az abortuszra való „rábeszélést”, ami miatt sok magánklinika elutasítja az orvosilag nem indokolt beavatkozásokat a bírságoktól való félelem miatt.

Januárban az orosz ortodox egyház is csatlakozott a kampányhoz: országszerte összehangolt imádságokat tartottak templomokban, hogy lebeszéljék a nőket az abortuszról. Továbbá olyan imaszövegeket is kiadtak, melyen arra kérik a híveket, imádkozzanak azokért, akik abortuszon gondolkodnak, hogy „megszabaduljanak ettől a tévelygéstől, és felismerjék az igazságot”.

