2026. március 24. 14:49

A német rendőrség razziákat tartott a berlini szélsőbalos gyújtogatás ügyében

A német rendőrség házkutatásokat hajtott végre Berlinben és több tartományban a berlini technológiai park áramellátását érő szélsőbaloldali támadással összefüggésben - közölte kedden a berlini főügyészség.

A berlini főügyészség szóvivője közölte, hogy a rendőrség a tavaly szeptemberi, Adlershof közelében történt gyújtogatás ügyében folytat nyomozást, ennek részeként tartották a mostani házkutatásokat is. A támadás során több tízezer ember maradt áram nélkül, és több millió eurós kár keletkezett.

Kedd reggel a rendőrök 17 helyszínen - Berlinben, valamint Brandenburg, Hamburg és Észak-Rajna-Vesztfália tartományban - kutattak át lakásokat és egyéb ingatlanokat. Az akcióban mintegy 500 rendőr vett részt. Több berlini lakóház előtt maszkos rendőrök álltak, a Wedding negyedben pedig nyomkereső kutyával is átvizsgáltak egy épületet. A rendőrök földszinti helyiségeket és irodákat kutatták át, és laptopokat foglaltak le.

Iris Spranger, Berlin belügyi szenátora hangsúlyozta: a hatóságok minden nyomot alaposan kivizsgálnak. Hozzátette, hogy a kritikus infrastruktúra elleni támadás a város egészének biztonságát érinti, és ezt nem fogják eltűrni.

Az Adlershof negyedében levő technológiai park áramellátását ért támadás során az elkövetők felgyújtottak egy kábelhidat a Teltow-csatornánál. A támadás miatt 45 500 háztartásban és 2200 ipari létesítményben ment el az áram, és a szolgáltatást csak öt nap múlva tudták az egész városban helyreállítani.

Elkövetőként az úgynevezett Vulkán csoport, egy baloldali szélsőséges szervezet jelentkezett egy levélben, amely az "Elvágni a hatalmon lévők energiaszolgáltatását" címet viselte.

(MTI)