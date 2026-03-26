Külföld :: 2026. március 26. 06:43 ::

Brazília bemutatta első hazai összeszerelésű szuperszonikus vadászgépét

Brazília mérföldkőhöz érkezett a hadiipari önállóság felé vezető úton: bemutatta az első, az országban összeszerelt F-39E Gripen szuperszonikus vadászgépet - jelentette be Lula da Silva elnök szerdán az Embraer Sao Pauló-i üzemében tartott ünnepségen.

🇧🇷 | Brasil presenta el primer caza supersónico fabricado en el país, un F-39E Gripen sueco, como un hito que refuerza la defensa aérea y la soberanía. pic.twitter.com/3vrAA68hnt March 26, 2026

Az államfő szerint az újgenerációs harci repülőgép "új korszakot nyit" Brazília számára a repüléstechnológia területén. A többfeladatú vadászgép légvédelemre, felderítésre és csapásmérésre is alkalmas, fejlett szenzor- és kommunikációs rendszerekkel felszerelve. A gép a hadrendbe állítás előtt tesztelési fázison megy keresztül.

A brazil kormány tervei szerint a program révén az ország azon szűk államkörhöz csatlakozik, amely képes nagy komplexitású harci repülőgépek fejlesztésére és gyártására. A légierő adatai szerint a Gripen-program több mint 2000 közvetlen és közel 10 ezer közvetett munkahelyet teremtett, miközben integrálta a brazil ipart a globális repülőgépiparba.





Através da parceria entre a Embraer e Saab, o Brasil entrou para um seleto grupo de países com capacidade de produzir caças supersônicos de geração 4.5+. 🇧🇷 O presidente Lula batizou o primeiro caça F-39E Gripen produzido no Brasil.Através da parceria entre a Embraer e Saab, o Brasil entrou para um seleto grupo de países com capacidade de produzir caças supersônicos de geração 4.5+. pic.twitter.com/grIaRfTY38 March 25, 2026

Brazília az első latin-amerikai ország, amely szuperszonikus vadászgépet állít elő. Az ország még 2014-ben szerződött a svéd Saab vállalattal a Gripen típus beszerzésére, a Boeing F/A-18 Super Hornet és a francia Dassault Rafale ajánlatát megelőzve. A megállapodás részeként a megrendelt 36 repülőgépből 15-öt Brazíliában, az Embraer Gaviao Peixoto-i üzemében gyártanak technológiaátadási konstrukció keretében.

Mikael Johansson, a Saab vezérigazgatója kiemelte: a cég 1937-es alapítása óta ez az első alkalom, hogy vadászgépet Svédországon kívül gyártanak. A vállalat a brazil gyártósort exportközpontként is hasznosítaná, amit erősít, hogy Kolumbia tavaly megállapodást kötött Gripen vadászgépek beszerzéséről.

A program Brazília növekvő katonai repülőipari ambícióit jelzi, amit az Embraer C-390 Millennium szállítógép európai sikerei is alátámasztanak.

(MTI)