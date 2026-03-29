2026. március 29. 12:43

Elfogatóparancsot adott ki az Interpol a Horvát Sí Szövetség volt elnöke ellen

Az Interpol elfogatóparancsot adott ki Vedran Pavlek, a Horvát Sí Szövetség korábbi vezető tisztségviselője ellen, aki jelenleg Törökországban tartózkodik, ahol a horvát hatóságok nem tudják elérni - közölte Davor Bozinovic horvát belügyminiszter.

A Nova TV-nek szombaton nyilatkozva Bozinovic elmondta: a körözés immár az Interpol valamennyi tagállama számára hozzáférhető, és az európai elfogatóparancs rendszerében is látható. Hozzátette, hogy Pavlek őrizetbe vételének időpontja a török igazságszolgáltatási eljárás menetétől függ, amelynek lezárulta után dönthetnek a kiadatásról és a gyanúsított Horvátországba szállításáról.

A belügyminiszter hangsúlyozta: a kiadatás végrehajtását végül a horvát rendőrség végzi majd.

A horvát korrupcióellenes ügyészség (USKOK) pénteken jelentette be, hogy nyomozást indított Vedran Pavlek és több társa ellen, akik a gyanú szerint 2014-2015 óta bűnszervezetben mintegy 30 millió eurót vontak ki a szövetségből fiktív szerződések révén. A gyanú szerint a pénzt offshore cégeken és több országban működő vállalati hálózaton keresztül utalták ki a szövetségtől nem létező szolgáltatásokra kiállított számlák alapján. A rendőrség csütörtökön házkutatást tartott Pavlek zágrábi lakhelyén, de nem találták ott.

(MTI)