2026. március 30. 06:33

Nem született megállapodás a WTO miniszteri találkozóján

Patthelyzetben, megállapodás nélkül zárult a Kereskedelmi Világszervezet (WTO) miniszteri találkozója Kamerunban, miután Brazília megakadályozta az elektronikus adatátvitelekre - például letöltésekre és streamingre - vonatkozó vámmentesség meghosszabbítását.

Ngozi Okonjo-Iweala, a WTO főigazgatója kijelentette, hogy az e-kereskedelmi moratórium lejárt, ami azt jelenti, hogy az országok vámokat vethetnek ki az elektronikai termékekre. Hozzátette azonban, hogy a WTO reméli, hogy sikerül majd visszaállítani a moratóriumot, és hogy Brazília és az Egyesült Államok igyekeznek valamilyen megállapodásra jutni ebben a kérdésben.

A tárgyalások során az Egyesült Államok tartós, vagy legalább hosszabb távú hosszabbítást szorgalmazott, míg Brazília legfeljebb rövidebb, kétéves megoldást támogatott, részben mezőgazdasági engedményekhez kötve álláspontját. A felek közötti különbségek nem csökkentek érdemben, noha egy kompromisszumos, többéves javaslat is napirenden volt.

A tárgyalások Genfben folytatódnak, várhatóan májusban.

Peter Kyle brit üzleti és kereskedelmi miniszter a kialakult helyzetet "jelentős csapásnak" nevezte a globális kereskedelem számára. Az üzleti szféra képviselői a kiszámíthatóság hiányát hangsúlyozták, míg az amerikai fél szerint Brazília és néhány támogatója egy "majdnem konszenzusos" dokumentumot blokkolt.

Brazília ezzel szemben óvatosságot sürgetett, arra hivatkozva, hogy a gyorsan változó digitális gazdaság miatt hosszabb távon nehéz előre jelezni a szabályozási igényeket. Több feltörekvő ország a vámokból származó potenciális bevételek elvesztését is kifogásolta.

A moratórium 1998 óta volt érvényben, és rendszeresen meghosszabbították; célja a digitális kereskedelem vámmentességének fenntartása volt. Egyes becslések szerint megszűnése a fejlett gazdaságok GDP-jét mintegy 0,5 százalékkal, a fejlődő országokét akár 2,5 százalékkal is csökkentheti, bár a tényleges vámkivetés sok országban kapacitáskorlátokba ütközhet.

(MTI)