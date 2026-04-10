Külföld, Gazdaság :: 2026. április 10. 07:33 ::

Több mint 20 éves csúcson a vállalati csődök száma Németországban

Németországban az idei első negyedévben több mint húszéves csúcsra emelkedett a vállalati csődök száma - közölte elemzésében a Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung Halle (IWH).

Az intézet adatai szerint 2026 első három hónapjában összesen 4573 személy- és tőketársaság jelentett fizetésképtelenséget, ami a legmagasabb negyedéves érték 2005 harmadik negyedéve óta. A csődszámok meghaladják a 2009-es pénzügyi válság idején mért szinteket is.

Az IWH már a 2025-ös év egészére is a 2005 óta legmagasabb éves csődszámot állapította meg.

Márciusban különösen erős megugrás következett be: 1716 vállalati csődöt regisztráltak, ami 17 százalékkal több a februárinál, éves összevetésben pedig 18 százalékos növekedést jelent, és 71 százalékkal haladja meg a 2016-2019 közötti, járvány előtti márciusi átlagot. Az IWH szerint ilyen magas havi értékre utoljára 2005 közepén volt példa.

Ágazati bontásban rekordokat mértek többek között az építőiparban, a kereskedelemben és az egyéb üzleti szolgáltatások területén, míg regionálisan Bajorországban, Baden-Württembergben és Észak-Rajna-Vesztfáliában regisztráltak csúcsértékeket.

A foglalkoztatási hatás ugyanakkor mérsékeltebb volt: márciusban a csődbe jutott vállalatoknál mintegy 14 ezer munkahely volt érintett, ami 40 százalékkal kevesebb az előző hónapnál és 15 százalékkal alacsonyabb az egy évvel korábbinál.

Összességében az első negyedévben mintegy 54 ezer munkahelyet érintettek a fizetésképtelenségek, a legtöbbet - mintegy 16 ezret - a feldolgozóiparban.

Az IWH szerint a csődhullámot elsősorban kisebb cégek tömeges bedőlése hajtja.

Az IWH előrejelzése szerint a tendencia rövid távon nem fordul meg. Az intézet korai indikátorai az elmúlt hónapokban folyamatosan emelkedtek, és "kevés teret adnak az optimizmusra" - mondta Steffen Müller, az IWH csődkutatási részlegének vezetője. Hozzátette: a második negyedévben is tartósan magas csődszintek várhatók, és nem zárható ki, hogy a márciusi kiugró értékek megismétlődnek.

(MTI)