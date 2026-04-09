Külföld :: 2026. április 9. 14:23 ::

Brit védelmi miniszter: orosz tengeralattjárók térképezték fel az észak-atlanti tengeri vezetékhálózatot

A brit védelmi miniszter szerint orosz tengeralattjárók hajtottak végre titkos műveleteket az Atlanti-óceán mélyén, Nagy-Britanniától északra a tenger alatti kábel- és csővezeték-hálózatok feltérképezésére.

John Healey a Downing Streeten tartott csütörtöki sajtótájékoztatóján elmondta: az akcióban egy Akula-osztályú támadó tengeralattjáró, valamint az orosz Mélytengeri Kutatások Igazgatóságának (GUGI) két speciális tengeralattjárója vett részt.

Healey felidézte, hogy a brit partok közelében tavaly észlelt Jantar nevű orosz kémhajó is a GUGI kötelékébe tartozik, és az igazgatóság hajói "hibrid műveleteket" hajtanak végre Nagy-Britannia és több szövetséges ország kritikus fontosságú tengeralatti infrastrukturális hálózatainak környékén.

A miniszter megfogalmazása szerint ezeket a hajókat arra tervezték, hogy békeidőben felderítő tevékenységet folytassanak az infrastrukturális létesítmények körül, háborús időszakokban pedig szabotázsakciókat hajtsanak végre e hálózatok ellen.

John Healey a londoni miniszterelnöki hivatalban tartott tájékoztatóján elmondta: utasította a brit fegyveres erőket az orosz tengeralattjárók nyomon követésére, és bármiféle esetleges ellenséges tevékenység elhárítására.

A brit királyi haditengerészet egyik fregattja, illetve a királyi légierő (RAF) Boeing P-8 Poseidon típusú tengeri járőröző repülőgépei "napi 24 órában, heti hét nap" figyelték az orosz tengeralattjárók tevékenységét - mondta a brit védelmi miniszter.

Kijelentette: az Akula-osztályú orosz tengeralattjáró már visszatért Oroszországba, és a GUGI két tengeralattjárója is távozott északi irányban, bár ezek mozgását Nagy-Britannia továbbra is figyeli.

A több mint egy hónapig tartó művelet már befejeződött - mondta a brit védelmi miniszter.

Healey elmondta: a P-8 felderítő repülőgépek több mint 450 órát töltöttek a levegőben az orosz tengeralattjárók megfigyelésével, a műveletben részes brit fregatt pedig több ezer tengeri mérföldet tett meg. Az akcióban ötszáz brit katona vett részt.

A miniszter kijelentette: a brit haditengerészeti és légi egységek "gondoskodtak róla", hogy az orosz tengeralattjárók észleljék a megfigyelésükre irányuló műveletet, így a titkosnak szánt orosz akció "nem volt annyira titkos", mint amennyire Vlagyimir Putyin orosz elnök szerette volna.

Healey hozzátette: azt üzeni Putyinnak, hogy Nagy-Britannia látja a brit vezetékek körüli orosz tevékenységet, és ha az orosz erők megpróbálják megrongálni ezeket a vezetékhálózatokat, annak súlyos következményei lesznek.

A miniszter hangsúlyozta: Nagy-Britannia szigetország, és a lakossági földgáz fele a tenger alatti vezetékeken érkezik, a nemzetközi távközlési és egyéb adatforgalom - beleértve naponta többezer milliárd font értékű globális kereskedelmi tranzakciót - a tenger mélyén húzódó kábelhálózaton zajlik.

Healey bejelentette: a növekvő fenyegetés miatt a brit kormány 100 millió fontot (csaknem 44 milliárd forintot) költ a tengeralattjárók felderítésére kialakított P-8 Poseidon tengeri járőröző repülőgépek továbbfejlesztésére.

Felidézte azt is, hogy London az Atlanti Bástya (Atlantic Bastion) nevű program keretében az Atlanti-óceán északi vizei alatti infrastruktúra védelmére alkalmas új, élenjáró technológiákkal szereli fel a királyi haditengerészetet.

A program alapján olyan integrált digitális védelmi és célkövető hálózat jön létre, amelyben mesterséges intelligencia által vezérelt akusztikus tengeralattjáró-észlelési technológia köti össze a hadihajók, tengeralattjárók, repülőgépek és tengeri drónok tevékenységét.

A brit kormány nemrégiben bejelentette azt is, hogy a brit és a norvég haditengerészet közös járőrözést kezd a kritikus fontosságú infrastrukturális hálózatok - köztük a kommunikációs és elektromos kábelek, valamint a földgázvezetékek - megvédésére az orosz tengeralattjáróktól.

(MTI)