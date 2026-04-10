2026. április 10. 08:54

Ismét Washingtonól kuncsorog a Szerbiai Kőolajipari Vállalat

Ismét a működési engedély meghosszabbítását kérte Washingtontól az amerikai szankciók alatt álló Szerbiai Kőolajipari Vállalat (NIS), a jelenlegi engedély ugyanis április 17-én lejár.

A NIS azért kért újabb hosszabbítást, hogy folytathassa tevékenységét, amíg lezárul az orosz tulajdonrész kivásárlása.

Az Egyesült Államok Pénzügyminisztériumának Külföldi Vagyonellenőrzési Hivatala (OFAC) március 20-án hosszabbította meg legutóbb az engedélyt. A NIS a hosszabbítási kérelemről szóló közleményében hangsúlyozta: összetett körülmények között is fenn kell tartani működésének stabilitását, tekintettel arra, hogy a vállalat kulcsszerepet játszik Szerbia energiaellátásában, a szerb üzemanyagigény mintegy 80 százalékát biztosítja.

Az Egyesült Államok 2025. október 9-én vezetett be szankciókat a NIS ellen az orosz többségi tulajdon miatt. A Mol-csoport január 19-én közölte, hogy megállapodott a Gazpromnyefttel egy kötelező érvényű keretmegállapodás fő feltételeiről, amelynek értelmében megvásárolná a NIS 56,15 százalékos részesedését. Jelenleg is tárgyalások zajlanak a Gazpromnyeft és a Mol között az orosz tulajdonrész átvételéről. A Mol emellett tárgyalásokat folytat az Egyesült Arab Emírségek nemzeti olajvállalatával, az ADNOC-kal is annak esetleges kisebbségi tulajdonosi belépéséről a NIS-be.

Az orosz Gazpromnak 11,3 százalékos részesedése van a NIS-ben, leányvállalatának, a Gazpromnyeftynek pedig 44,9 százalékos. A szerb kormány részvényeinek aránya jelenleg 29,87 százalék, a fennmaradó részen kisrészvényesek osztoznak.

(MTI)