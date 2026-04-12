Külföld :: 2026. április 12. 19:26 ::

Kubai elnök: nem szeretnénk háborút, de megvédjük magunkat

Kuba nem akar háborút az Egyesült Államokkal, sem támadásokat, de meg fogja védeni magát - jelentette ki vasárnap Miguel Díaz-Canel kubai elnök.

"Megismétlem, mi nem ezt akarjuk. Mi nem szeretnénk háborút" - húzta alá az államfő az amerikai NBC News hírtelevíziónak adott nyilatkozatában. "Nem akarjuk azt sem, hogy megtámadjanak minket" - mondta Díaz-Canel, aki egyben kölcsönös tiszteleten alapuló párbeszédre szólított fel Washingtonnal.

Kiemelte, Havanna álláspontja "teljes mértékben védelmi jellegű és nem agresszív".

Kitérve amerikai csapatok lehetséges műveleteire a karibi szigetállam területén, az államfő hangsúlyozta, hogy "egy beavatkozás Kuba területén költséges lesz". "Ez hatással lesz majd Kuba, az Egyesült Államok és a térség biztonságára is" - tette hozzá.

"Amennyiben ilyesmi megtörténne, háború fog kitörni, harc lesz, és mi védekezni fogunk" - mondta Díaz-Canel.

Az államfő rávilágított, hogy "mielőtt meghoznánk ezt az esztelen döntést, a logikára kell támaszkodnunk, vagyis a párbeszéd logikájára, részt kell vennünk a vitákban és a dialógusokban, és meg kell próbálnunk olyan megállapodásokra jutni, amelyek lehetővé tehetik a konfrontáció elkerülését".

(MTI)