Külföld, Háború :: 2026. április 20. 19:25 ::

Irán érdekében végzett illegális fegyverkereskedelem vádjával áll bíróság elé egy nő Los Angelesben

Irán érdekében végzett illegális fegyverkereskedelem vádjával áll bíróság elé egy iráni származású nő hétfőn Los Angelesben.

A szövetségi hatóságok szombaton a város repülőterén tartóztatták le a 44 éves Shamim Mafit, aki a vád szerint közvetítő szerepet játszott az Iránból Szudánba irányuló fegyvereladásokban.

Bill Essayli szövetségi ügyész közölte, hogy a nő "drónok, bombák, gyújtószerkezetek és több millió lőszer" kereskedelméért felelős, az üzlet pedig Irán és a Szudáni Fegyveres Erők között jött létre.

A márciusi keltezésű vádiratban szerepel több tízezer bomba gyújtószerkezetének eladása a szudáni védelmi minisztériumnak, ami az iráni Iszlám Forradalmi Gárda tudomásával zajlott.

Az eljárási iratok alapján Shamin Mafi és meg nem nevezett üzlettársa Ománban bejegyzett cégükön keresztül bonyolították a fegyverkereskedelmet Irán és a polgárháborúval sújtott afrikai ország között. A vállalkozás 2025-ben 7 millió dollár bevételhez jutott.

A szövetségi ügyész közölte, hogy az őrizetbe vett iráni állampolgár 2016-ban kapott állandó tartózkodási engedélyt az Amerikai Egyesült Államokban.

(MTI)