Külföld :: 2026. április 21. 08:42 ::

Nőtt a munkanélküliség a fiatalok körében Kínában

Kínában emelkedett a munkanélküliség a 30 év alatti, városokban élők körében márciusban a statisztikai hivatal keddi közlése szerint.

A vizsgált legfiatalabb szegmensben, a 16 és 24 év közöttiek körében a munkanélküliségi ráta 16,9 százalékra nőtt a februári 16,1 százalékról, ezzel megállt a tavaly szeptember óta tartó csökkenő tendencia.

A 25-29 évesek körében a munkanélküliségi ráta a februári 7,2 százalékról 7,7 százalékra emelkedett.

A statisztikai hivatal a múlt héten közölte, hogy márciusban 5,4 százalék volt a munkanélküliség a februári 5,3 százalék után.

Kínában tavaly az átlagos munkanélküliség 5,2 százalék volt a 2024. évi 5,1 százalékot követően.

Kínában 2025-től fokozatosan emelik a nyugdíjkorhatárt a következő 15 évben az elöregedő társadalom és a munkaerőhiány miatt. A férfiak korhatára 60-ról 63 évre, a fizikai munkát végző nőké 50-ről 55 évre, a vezető beosztású nőké pedig 55-ről 58 évre emelkedik.

(MTI)