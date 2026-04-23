Külföld :: 2026. április 23. 13:37 ::

Kiléptek a román kormányból a Szociáldemokrata Párt miniszterei

Testületileg lemondtak a négypárti román kormányban betöltött tisztségeikről a Szociáldemokrata Párt (PSD) miniszterei, miután a Nemzeti Liberális Párthoz (PNL) tartozó Ilie Bolojan miniszterelnök azt követően is posztján maradt, hogy a PSD megvonta tőle a bizalmat - közölte csütörtökön a baloldali párt.

A PSD tárca nélküli miniszterelnök-helyettese, a kormány főtitkára, az egészségügyi, a szállításügyi, a vidékfejlesztési, az energiaügyi, az igazságügyi és a munkaügyi miniszter lemondása akkor válik hatályossá, amikor Nicusor Dan államfő kiadja a felmentésükről szóló elnöki rendeletet.

A megüresedő posztokra a miniszterelnök a többi koalíciós tömörülés - a Nemzeti Liberális Párt (PNL), a Mentsétek Meg Romániát Szövetség (USR) és a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) - tisztségben maradt miniszterei közül jelöl ideiglenes tárcavezetőket, akiknek a megbízatása az alkotmány szerint legfeljebb 45 napra szól.

(MTI)