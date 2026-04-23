Külföld :: 2026. április 23. 13:50 ::

Uniós főtanácsnok: az olasz-albán migrációs megállapodás összeegyeztethető az uniós joggal

Az Olaszország és Albánia által kötött migrációs megállapodás főszabály szerint összeegyeztethető az uniós joggal, amennyiben maradéktalanul biztosítják a migránsok jogainak védelmét - ismertette álláspontját Nicholas Emiliou, az Európai Unió luxembourgi székhelyű bíróságának főtanácsnoka csütörtökön.

A két ország 2023 novemberében írt alá öt évre szóló megállapodást, amely lehetővé teszi, hogy Olaszország albán területen, de olasz joghatóság alatt működtessen visszatoloncolási és idegenrendészeti őrizeti központokat a migráció kezelésére.

Az ügy hátterében két olyan migráns esete áll, akit korábban Olaszországban kiutasítási határozat alapján tartottak őrizetben, majd egy albániai központba szállítottak át. Ott nemzetközi védelmet kértek, amire újabb őrizeti határozatokat hoztak. Ezeket azonban a római fellebbviteli bíróság nem hagyta jóvá, arra hivatkozva, hogy az alkalmazott olasz jogszabály ellentétes az uniós joggal.

Az olasz hatóságok ezt követően a semmítőszékhez fordultak, amely előzetes döntéshozatal céljából kérdéseket terjesztett az uniós bíróság elé. A testületnek azt kell tisztáznia, hogy az uniós visszatérési és menekültügyi szabályok lehetővé teszik-e menedékkérők őrizetben tartását Albániában, illetve egy harmadik országban ahelyett, hogy az eljárásért felelős tagállamban tartózkodnának.

A főtanácsnok indítványa szerint az uniós jog nem zárja ki, hogy egy tagállam saját területén kívül működtessen őrizeti központot visszaküldési eljárások céljából. Ugyanakkor az érintett államot teljes mértékben kötik a migránsoknak járó uniós garanciák, ami magában foglalja a jogi képviselethez, a nyelvi segítségnyújtáshoz, valamint a családdal és az érintett hatóságokkal való kapcsolattartáshoz való jogot. Különösen a kiskorúak és más kiszolgáltatott személyek számára kell biztosítani a menekültügyi rendszer által előírt teljes körű védelmet, az egészségügyi ellátáshoz és az oktatáshoz való hozzáférést is.

Az indítvány szerint az a szabály, amely lehetővé teszi, hogy a menedékkérők az eljárás ideje alatt az adott tagállamban maradjanak, nem jelenti azt, hogy őket kötelező visszaszállítani annak területére. Ugyanakkor a tagállamoknak megfelelő szervezési és logisztikai intézkedéseket kell hozniuk annak érdekében, hogy a migránsok ténylegesen élhessenek jogaikkal, beleértve a bírósághoz fordulás és a gyors bírói felülvizsgálat lehetőségét is, az indokolatlan fogvatartás elkerülése érdekében.

A főtanácsnok indítványa nem kötelező érvényű, a bíróság később hozza meg a végső ítéletet az ügyben.

(MTI)