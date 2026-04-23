Külföld, Háború :: 2026. április 23. 13:18 ::

Ukrán és lett szabotőrt fogtak Németországban

A német rendőrség csütörtökön bejelentette, hogy egy rutinszerű közlekedési ellenőrzést követően őrizetbe vett egy lett és egy ukrán állampolgárt, akiket azzal gyanúsítanak, hogy egy külföldi szervezet számára folytattak ügynöki tevékenységet.

A müncheni bűnügyi rendőrség közölte, hogy a cseh határ felé autózó 45 éves lett és a 43 éves ukrán állampolgárt a bajorországi Neuendettelsau közelében, az A6-os autópályán igazoltatták, majd vették őrizetbe április 12-én. Hozzátették, hogy egyikük sem rendelkezett állandó bejelentett lakcímmel Németországban.

A jármű átkutatása során a rendőrök több gyanús tárgyat, köztük hamisított okmányokat, kamerákat, drónt, GPS-nyomkövetőket, rádióberendezéseket és több SIM-kártyával ellátott mobiltelefont foglaltak le.

Az ügyészség annak gyanújával indított vizsgálatot a két férfi ellen, hogy egy "Németországon kívüli szervezet vagy intézmény nevében hamis személyazonosító okmányokat szereztek be, és szabotázscselekmény elkövetésére készültek. A két feltételezett szabotőrt előzetes letartóztatásba helyezték.

(MTI)