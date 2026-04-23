Háború :: 2026. április 23. 14:29 ::

Az uniós tanács jóváhagyta a 90 milliárd eurós ajándékot a kijevi rezsimnek

Az Európai Unió Tanácsa írásbeli eljárás útján jóváhagyta a 90 milliárd eurós "hitel" folyósítását Ukrajnának - tájékoztatott az uniós tanács csütörtökön.

A brüsszeli közlemény szerint a vonatkozó jogszabályok tanácsi elfogadása lehetővé teszi az Európai Bizottság számára, hogy a lehető leghamarabb, akár már 2026 második negyedévében megkezdje a "hitel" első részletének kifizetését Ukrajnának.

Az uniós tanács közleményében hangsúlyozta: a "hitel" 2026-ban és 2027-ben az ország legsürgősebb költségvetési és védelmi ipari szükségleteit fedezi majd. A finanszírozás szigorú feltételeihez kapcsolódik, például a jogállamiság betartásához, beleértve a korrupció elleni harcot is - emelték ki.

(MTI nyomán)