Külföld :: 2026. április 24. 22:56

Macron: az amerikai, az orosz és a kínai elnök ádázul szemben áll Európával, de Trump persze szövetséges is

Emmanuel Macron francia elnök pénteken Athénban úgy vélte, hogy az amerikai, az orosz és a kínai elnök ádázul szemben áll az európaiakkal.

"Ez jó pillanat számunkra ahhoz, hogy nagy lépést tegyünk" – tette hozzá az angolul beszélő francia elnök, amikor Kiriákosz Micotákisz görög miniszterelnökkel tárgyalt a Római Agórában, a görög főváros szívében.

Bár Emmanuel Macron Európa ellenfelei közé sorolta Donald Trumpot, Vlagyimir Putyint és Hszi Csin-pinget, azt is hangsúlyozta, hogy az Egyesült Államok elnöke továbbra is a "szövetségesük", még ha nem is mindig "megbízható" vagy "kiszámítható".

"Ez a pillanat európai is lehetne" – hangsúlyozta a francia elnök, megerősítve, amit az év elején mondott, miszerint az Európai Unió "megbízható" és "kiszámítható".

"Ezt nem szabad alábecsülnünk" – hangoztatta kétnapos görögországi látogatásán.

Macron szerint "a probléma számunkra az, hogy valódi hatalommá váljunk", amikor a védelem, a kereskedelem és a pénzügyi szolgáltatások terén az Európai Unió tagállamai kiállják az összehasonlítás próbáját az Egyesült Államokkal és Kínával.

Az európai szuverenitás koncepciójával kapcsolatban, amelyet 2017 szeptemberében Athénban tett első látogatása során vett először a védelmébe, Macron síkra szállt a NATO európai pillérének megerősítése mellett is.

"Immár kétség van az 5. cikkel kapcsolatban", mivel Donald Trump gyakran megkérdőjelezi – hangsúlyozta a francia elnök a NATO-t létrehozó washingtoni szerződés - kölcsönös segítségnyújtást előirányzó - 5. cikkének esetleges alkalmazásával kapcsolatban. "Ez tényszerűen gyengíti a szövetséget" – mondta, bár úgy vélte, még mindig "jó stratégiai szövetségről van szó".

(MTI)