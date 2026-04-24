2026. április 24. 23:11

Nincs már akadálya a korrupciós ügyben elítélt volt argentin elnök vagyona elkobzásának

Jóváhagyta egy argentin fellebbviteli bíróság Cristina Fernández de Kirchner volt argentin államfő korrupciós ügyében a politikus vagyonának elkobzásáról első fokon meghozott ítéletet. Kirchner jelenleg az ügyben kiszabott hatéves elzárását tölti – írta pénteken a La Nacion című helyi lap.

Az argentin igazságszolgáltatás 2025 novemberében rendelte el Cristina Fernández de Kirchner, hozzátartozói és mások vagyonának zárolását összesen mintegy 500 millió dollár értékben költségvetési csalás miatt.

Tavaly júniusban az argentin legfelsőbb bíróság megtiltotta a két ciklust az ország élén töltött, majd ellenzéki vezetővé vált Kirchnernek, hogy közhivatali tisztséget töltsön be, 2022-ben pedig börtönbüntetésre ítélte.

A középítkezési vállalat nevéről Vialidad néven elhíresült ügy a dél-argentínai Santa Cruz tartományban - a Kirchner házaspár politikai erősségében (a férj, Nestor Kirchner feleségének az elődje volt az elnöki székben - a szerk.) - útépítésekre vonatkozó állami versenytárgyalások során elkövetett csalásokkal volt kapcsolatos.

Kirchneren kívül még nyolc embert ítéltek el, közöttük egy volt tervezési minisztert, volt tisztviselőket és vállalkozókat.

Idős korára való tekintettel engedélyezték, hogy a volt elnök a büntetést Buenos Aires-i lakásában, elektronikus nyomkövető viselésével töltse le, ahonnan továbbra is irányítja a peronista Igazságosság Pártot.

A La Nacion szerint számos tulajdont – közöttük dél-argentínai szállodákat és lakásokat – a gyermekeire íratott.

Az elkobzás Cristina Fernández de Kirchner összesen húsz - Buenos Aires-i és vidéki - birtokára vonatkozik, ebből egy van a volt elnök, tizenkilenc pedig a két gyermeke, Maximo és Florencia nevén.

(MTI)