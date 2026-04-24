2026. április 24. 23:45

Rekordszámú, több mint 1200 módosító indítvánnyal torpedózták meg a Lordok Házában az eutanáziatörvény tervezetét

Idő hiányában lekerült a londoni parlament tárgyalási napirendjéről az a törvénytervezet, amelynek alapján a gyógyíthatatlan betegségben szenvedők mások segítségével, de saját akaratukból véget vethettek volna életüknek.

Az egyéni képviselői indítványt, amelyet a kormányzó Munkáspárt frakciójának egyik tagja terjesztett elő, tavaly júniusban, többórás részletes vita után 314-291 arányban, vagyis mindössze 23 fős többséggel már jóváhagyták az alsóházban. Ez azt jelenti, hogy a munkáspárti frakció is erősen megosztott volt, mivel a kormánypártnak az alsóházban ennél sokkal nagyobb többsége van.

A törvényjavaslat ezután a felső kamara, a Lordok Háza elé került, ahol azonban elakadt, miután a felsőház tagjai több mint 1200 módosító indítványt terjesztettek elő. A modernkori brit parlamentarizmus történetében soha nem érkezett ennyi módosítási javaslat egyetlen törvénytervezethez.

Jogszabályként akkor léphet érvénybe a tervezet, ha végleges szövegéről a két ház konszenzusra jut, de ez most már lehetetlenné vált, mivel a jelenlegi törvényhozási évadban nem maradt idő a rengeteg módosító javaslat részletes tárgyalására.

Az új parlamenti szezon május közepén kezdődik, amikor III. Károly király ismerteti a felsőházban a következő egy évre szóló kormányzati törvényalkotási programot, de ebben jelenleg nem szerepel a beterjesztése óta rendkívül heves vitákat kavaró tervezet.

Az eredeti indítvány alapján azok a gyógyíthatatlan betegek vehettek volna igénybe külső segítséget életük befejezéséhez, akik mentális állapotuk alapján döntés- és cselekvőképesek, akikről egyértelműen megállapítható, hogy döntésüket szabad akaratukból, külső kényszer vagy nyomásgyakorlás nélkül hozták meg, és akiknek életéből orvosi szakvélemény szerint hat hónap vagy ennél rövidebb idő van hátra.

Akik segítséggel véget kívántak volna vetni életüknek, ezt két írásos nyilatkozatban kellett volna kinyilvánítaniuk, egymástól független és egymást nem ismerő tanúk aláírásával.

A jelenlegi brit büntetőtörvények alapján öngyilkosság elősegítésének számít, ha valaki segítséget nyújt másnak ahhoz, hogy véget vessen életének, és 14 évig terjedő szabadságvesztéssel sújthatók azok, akiket a bíróság ilyen vádpontban bűnösnek talál.

(MTI)